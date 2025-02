Memorial Zecchini: dal 9 all’11 maggio il torneo di calcio giovanile con squadre professionistiche

Juventus, Empoli, Pisa, Bologna e non solo, per il torneo organizzato dalla Pro soccer lab aperto alla categoria under 14. I ragazzi giocheranno allo stadio Zecchini e in altri due impianti di Grosseto in ricordo dell’indimenticato Carlo Zecchini

Grosseto: Sarà Grosseto ad ospitare il primo Memorial Carlo Zecchini, organizzato dal 9 all’11 maggio 2025 dalla Pro soccer lab con il patrocinio del Comune di Grosseto, in ricordo di uno dei più grandi calciatori della storia maremmana. Il torneo di calcio giovanile sarà aperto alla categoria under 14, con un respiro internazionale, vista la presenza di squadre provenienti non solo dall’Italia, come ad esempio il Top Football di Pristina, Kosovo, e molte squadre professionistiche, quali Juventus, Empoli, Bologna, Pisa e Arezzo.

“La prima edizione di questo torneo – spiega Roberto Picardi (vedi foto sotto), responsabile area tecnica Pro soccer lab – oltre a promuovere i valori dello sport ha lo scopo di creare un vero e proprio punto di riferimento sul territorio per far confrontare realtà importanti di calcio giovanile, nazionali ed internazionali. Vogliamo che questo evento continui anche nei prossimi anni e diventi un appuntamento fisso, per incentivare la crescita di nuovi talenti offrendo loro la possibilità di confrontarsi in un contesto sano e stimolante. Un modo anche per lanciare il nostro territorio in chiave turistica e culturale, oltre che sportiva. Vogliamo promuovere attraverso questo torneo il rispetto, l’impegno e il gioco di squadra: tutti valori che Carlo Zecchini condivideva come atleta e come uomo”.





Le partite si giocheranno in tre impianti diversi di Grosseto: nello stadio "Carlo Zecchini", nello stadio "Nilo Palazzoli" e all’interno del centro sportivo “Frida Bottinelli Brogelli” dell’Invictasauro. Gli atleti, che giocheranno nella categoria Giovanissimi under 14, incontreranno squadre del calibro di Juventus, Bologna ed Empoli, per citarne alcune, ma anche con squadre provenienti da fuori Italia, che daranno al torneo un clima internazionale.

Per tre giorni, dunque, la città di Grosseto ospiterà squadre e delegazioni non solo all’interno dei suoi principali impianti sportivi, ma anche nelle strutture ricettive e, nel tempo libero, nei luoghi d’arte, siti archeologici e turistici per del territorio. Per informazioni e aggiornamenti sul torneo è possibile visitare il sito www.prosoccerlab.it o ancora la pagina Facebook o il profilo Instagram e Tik Tok della Pro soccer lab.