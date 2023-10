“Memorial Scarpelli”: vince la rappresentativa under 15 del Lazio

Si è conclusa la tre giorni, in ricordo di Simone Scarpelli, all’insegna del baseball, del divertimento e dell’amicizia



Grosseto: Termina con la vittoria della rappresentativa under 15 del Lazio il “Memorial Simone Scarpelli”, il torneo di baseball che si è svolto questo weekend allo stadio di via Orcagna. “Ringraziamo non solo la famiglia Scarpelli – commenta la società del Bsc Grosseto – per la vicinanza e per la partecipazione alla premiazione, ma anche tutti i volontari che hanno consentito lo svolgimento della manifestazione”.

Sul diamante biancorosso, oltre al Villa Croci Bsc Grosseto under 15, arricchita da quattro giocatori toscani, hanno giocato anche le rappresentative dell’Emilia-Romagna e del Friuli-Venezia Giulia/Veneto.





Il torneo è stato combattuto e ha messo in mostra delle buone individualità, chiudendosi poi con la vittoria della rappresentativa del Lazio.