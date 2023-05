Memorial Enzo Verdiani: successo per l’Invictasauro

Grosseto: Ottime squadre e grande successo di pubblico al 2° Torneo Nazionale in memoria di Enzo Verdiani conosciuto come il Pittore, che si è svolto domenica scorsa presso il Centro Sportivo della Asd Invictasauro, riservato alla categoria Esordienti I anno 2011. La Società del Presidente Paolo Brogelli, ha organizzato il Memorial per Enzo Verdiani, indimenticato dirigente del Sauro e poi del Sauro Rispescia, che per oltre 50 anni, ha seguito con pacatezza, educazione e competenza, il settore giovanile di detta Società.



Il Torneo Nazionale Enzo Verdiani, ha visto la vittoria del Real Sala Bolognese che si è imposta nella finale con il Pianoscarano. Il terzo posto è stato conquistato dall' Academy Ladispoli, che ha preceduto il Luigi Me-roni, l'Invictasauro, l'Audace Isola d'Elba, lo Sporting Cecina e la Virtus Bianco Azzurra.

Il livello tecnico della manifestazione è stato veramente alto, e tutte le partite sono state avvincenti e ricche di spunti di buon calcio. L’Invictasauro, da appuntamento a domenica 21 Maggio per la 18° edizione del Torneo Tamberi , riservato ai giovanissimi B anno 2009 , che si disputerà in Via Lago di Varano , dove scenderanno in campo: l'Invicta-sauro, L'Isolotto Firenze, I Colli Ortonovo di La Spezia e la Sangiovannese di Arezzo.