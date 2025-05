Memoria, Nardini in pellegrinaggio ai campi di sterminio con Aned

Firenze: L'assessora regionale all'istruzione e alla cultura della Memoria Alessandra Nardini sta partecipando in questi giorni, assieme a studentisse e studenti, al pellegrinaggio ai campi di sterminio organizzato come ogni anno da Aned (Associazione nazionale ex deportati). L'assessora quest'anno partecipa insieme alla sezione pisana dell'associazione, presieduta da Laura Geloni, figlia di Italo Geloni, antifascista che ha preso parte alla Resistenza, deportato politico che, riuscito sorprendentemente a sopravvivere, ha tenuto fede per tutta la vita all'impegno di non disperdere la Memoria, di promuovere, soprattutto nei giovani, gli ideali antifascisti che animano la Resistenza e di non dimenticare mai i compagni e le compagne che purtroppo non tornano dai campi di sterminio; questo impegno adesso è portato avanti dalla figlia Laura, che ogni anno accompagna studenti e studentesse in questi luoghi.

Per l'assessora Nardini questo pellegrinaggio segna un ritorno in quei luoghi dell'orrore, dopo quello dello scorso anno a cui parteciperò insieme alla sezione fiorentina di Aned, per celebrare il gemellaggio tra la città di Firenze e quella di Mauthausen nell'80esimo anniversario dagli scioperi del marzo 1944 che provocarono, l'8 marzo, la deportazione dalla stazione di Firenze Santa Maria Novella di tantissimi scioperanti diretti al campo di Mauthausen.

Quest'anno l'assessora celebra l'80esimo anniversario della liberazione dei campi tornando in quei luoghi con la sezione pisana di Aned.

A partecipare con lei sono ragazze e ragazzi di quasi tutti i Comuni della provincia di Pisa e di alcuni comuni livornesi, accompagnati in molti casi da amministratrici e amministratori, studentesse e studenti dell'Università di Pisa, della Scuola Normale Superiore, della Scuola Superiore Sant'Anna, del Conservatorio di Musica Pietro Mascagni di Livorno, l'Anpi provinciale di Pisa, docenti degli istituti scolastici e delle istituzioni universitarie coinvolte, il Parroco di Riparbella.

Il pellegrinaggio ha visto oggi, come prima tappa, la visita al campo di sterminio di Dachau, ultimo dei campi in cui fu deportato Geloni, che sarà liberato il 29 aprile 1945 dagli alleati americani, al Colle di Leitenberg, dove furono sepolti moltissimi dei corpi di chi non sopravvisse al campo di Dachau e anche di coloro che, ricevendo da altri campi a causa dell'avanzata delle truppe russe e alleate americane che stavano via liberandoli, affrontarono le cosiddette marce della morte, ma non riuscirono a raggiungere Dachau, morendo prima di stenti.

Il pellegrinaggio laico ai campi di sterminio proseguirà fino al prossimo 12 maggio e toccherà altri punti dell'universo concentrazionario pianificato dal Terzo Reich di Hitler. Le partecipanti ei partecipanti visiteranno domani i campi di Ebensee, Gusen e il Castello di Hartheim, mentre domenica visiteranno il campo di Mauthausen e parteciperanno alla cerimonia internazionale per l'80° Anniversario della Liberazione insieme anche alle altre sezioni toscane di Aned, ovvero quella fiorentina, quella pratese e quella empolese.