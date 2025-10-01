Meeting Zonale sul Lago Trasimeno: Ottimi risultati per la squadra della Lega Navale Italiana

Grosseto: Nel weekend del 27 e 28 ottobre si è svolto a Castiglione del Lago, sul Trasimeno, il Meeting Zonale che ha visto in acqua due giornate di regate caratterizzate da vento leggero e direzione molto variabile.

La squadra della LNI Follonica ha raccolto buoni risultati in diverse classi. Nella ILCA 6 si è distinto Giovanni Lucifora, che ha chiuso al 4º posto a pari punti con il 2º e il 3º classificato, seguito dal 5º posto di Edoardo Vignozzi, rientrato con determinazione dopo un infortunio al piede che lo aveva costretto a un mese di stop. Completano il gruppo Pietro Badini (12º) e Dario Giovannetti (14º).

Nella ILCA 4 Diana Casiraghi ha conquistato il 18º posto, mentre negli Optimist Cadetti Francesco Checcacci ha ottenuto un ottimo 8º posto.

Un bilancio positivo che conferma il percorso di crescita dei giovani atleti della sezione follonichese, protagonisti di un’altra trasferta di valore in una stagione intensa e ricca di soddisfazioni.



