Medioevo e Gioco a Viterbo: al via l'edizione "d'Argento" di Ludika 1243!

Un programma ricco di eventi gratuiti dal 3 al 13 luglio, tra battaglie campali, escape room e musica, per rivivere il XIII secolo.

Viterbo: Non può esserci estate senza il medioevo in gioco, quello di Ludika1243 e Giokeria che magicamente si uniscono, sempre organizzate da La Tana degli Orchi, per offrire uno spettacolo unico, pieno di sfide, melodie e tradizioni che appartengono storicamente alla città di Viterbo.

Un'edizione “d'argento”, ben 25 anni di storia, nello specifico di LudiKa1243, tra sorrisi, risate e tantissima arte, mentre Giokeria segna già l'edizione numero 5, anche se nasce da 31 anni di attività de La Tana degli orchi.

Ieri mattina, nella sala consiliare di Palazzo dei Priori alla presenza dell’assessore alla Capitale europea della Cultura Alfonso Antoniozzi, Claudio Bartolucci e Serenella Bovi (presidente de La Tana degli orchi e coordinatrice Ludika1243) hanno accolto il consigliere regionale Daniele Sabatini insieme a Omar Lombardi, colonna nel campo dei giochi, e dei Ludika Junior, i giovani associati, presenti in costume.

E’ il padrone di casa, l’assessore Antoniozzi, a descrivere la bontà dell’iniziativa, ricordando come finalmente, grazie ad un voto unanime in consiglio comunale, sarà finalmente supportata dalla convenzione, attiva dal prossimo anno: “E’ giusto che le realtà culturali possano avere certezza, pianificando, puntando anche ad accedere alla convenzione principale. Il merito di questa iniziativa, oltre ad essere pienamente immersa nella città, è il lavoro che siete in grado di fare, avete creato un cartellone speciale, con tantissimi appuntamenti che mettono in evidenza la storia di Viterbo e riuscite pure a giocarci”.

La forza di Ludika1243 è stata anche premiata da un contributo giunto dalla Regione Lazio, come precisa il consigliere on. Daniele Sabatini: “E’ un piacere essere qui, ringrazio l’assessore e voi organizzatori che riuscite a trasmettere una passione che, di fatto, è il cuore della città, che con voi prende vita, dimostrando come il XIII secolo, spesso bistrattato, sia fondamentale. La Regione è presente specie per l'attrattività turistica che dimostrate, perché ormai tutti sanno che il visitatore sceglie una destinazione soprattutto per quello che offre”.

Quattro giorni immersi nel medioevo, i successivi quattro come ludoteca ad accompagnare gli altri quattro dedicati a tornei e sessioni di gioco: dal 3 al 13 luglio 2025 ogni pomeriggio nel centro storico diventa da vivere, da piazza del Gesù fino a San Pellegrino, salendo anche a Palazzo degli Alessandri.

Un’infinità di appuntamenti che sono stati presentati da Serenella Bovi: “Confermo, ci vuole coraggio, pazienza e determinazione per festeggiare la 25ª edizione, molti ragazzi che sono con noi qui oggi non erano ancora nati. Grazie per le vostre parole, che ci fanno bene e aiutano ad andare avanti. Quattro giorni di programma pienissini per Ludika, e la difficoltà non è trovare iniziative ma trovare spazio, visto che tanti artisti si propongono, contattandoci. Siamo presenti da tempo e andiamo avanti, mente altri non ce l'hanno fatta, siamo ormai storicizzati e ogni pomeriggio/sera ci sarà l'imbarazzo della scelta. Abbiamo la novità di unire Giokeria, creando 10 giorni unici, passando dal gioco con la storia a quello da tavolo, sposando la partecipazione de La Tana, ormai trentennale, a quella diffusa che si apre alla città. Tutto è gratis, tranne alcuni tornei che prevedono iscrizione, perché come nel Medioevo si viveva la piazza, noi torniamo a viverla con la stessa atmosfera. Ringrazio per la collaborazione fraterna le tante associazioni del territorio, dalla Compagnia Favl a La contesa, dai Musici Pilastro alla nuova entrata, l’Ensemble Il Contrappunto che ha costruito un repertorio medievale tutto per noi. Siamo una grande famiglia e questo calore parte da Viterbo e raggiunge tutta Italia, sia da parte delle compagnie che del pubblico”.

Esperienze che coinvolgeranno il centro storico medievale più grande d’Europa con una serie di appuntamenti fissi: il mercatino medievale, luogo di incontro e festa, il concorso per il miglior costume “Maman Louise”, il Festival di commedia dell’arte “Come d’Arte”, Archery Tag (la sfida con archi da tiro), il Torneo dei Campioni, il gioco di ruolo e dal vivo e Live Dungeon (a cura di Battle for Vilegis), concerti di musica antica e medieval folk, ludoteca (palazzo degli Alessandri dalle 16 in poi) e piazza dei giochi (a cura della Tana degli orchi), festival del teatro di strada, concorso fotografico estemporaneo “Colleziona emozioni”, escape room Le segrete di Federico II, spettacoli acrobatici (piazza del Gesù), arena di spada e addestramenti per la Grande battaglia campale, compresa l’accademia dello scudiero con sfide larp e addestramento per i più piccoli, affitto costumi d’epoca per partecipare alla sfilata, accompagnati dai musici dell'associazione culturale Pilastro, per le vie del centro verso Valle Faul, dove si svolgerà la tradizionale battaglia campale del 6 luglio, tra guelfi e ghibellini, anche questa aperta a chiunque voglia partecipare.

Un programma corposo, che porterà gli appassionati verso il secondo intenso fine settimana, dal 10 al 13 luglio, tra Palazzo degli Alessandri e piazza San Pellegrino, dove ogni pomeriggio sono in programma tornei e gioco libero, illustrati da Claudio Bartolucci: “E’ tempo di bilanci, socialmente 25 anni si tramuta in un salto generazionale e i nostri giovani presto saranno protagonisti. La Tana ‘gioca’ da 31 anni e con Giokeria proviamo a trasferire tutto questo nella città. Tra le tante iniziative sottolineo la mega giornata dedicata al game sulla Seconda guerra mondiale, un torneo in programma sabato 12, i cui vari step saranno aggiornati sui nostri canali social, e il nuovo gioco su Freud, ambientato a Vienna alla vigilia della pubblicazione dell’Interpretazione dei sogni, dove i partecipanti saranno impegnati ad allenarsi nella ‘risoluzione dei problemi’ e nella ‘capacità di parlare al pubblico’. Con Ludika e Giokeria riproponiamo la nostra attività sociale, aperta da sempre a tutti, e tanti visitatori apprezzano l'atmosfera che si può vivere nel centro in cui si immergono, vivendone l'anima medievale, un'emozione che vive l'artista e lo spettatore. Termino ricordando due ritorni, l’Acrobatica in piazza Gesù, con protagonista Jury Longhi, l’internazionalità raggiunta grazie a due compagnie spagnole, Los Sonambulos (venerdì e sabato) e International Residui Teatro (domenica)”.

I luoghi: Piazza San Carluccio: Punto informazioni, antichi mestieri e banchi di ingegno; Palazzo degli Alessandri: Ludoteca a cura de La tana degli Orchi che dal 1993 fa del gioco da tavolo il suo stendardo nel mondo, in collaborazione con Dracarys e i suoi fantastici tornei di giochi di carte collezionabili; Escape Room: Le Segrete di Federico II ai Giardini del Paradosso – Sfida l’Arcano nei terribili Dungeon: Battle For Vilegis presenta ogni giorno nuove sfide fra avventure Live nei Dungeon, arena di spada e addestramento per la Campale; Via San Pellegrino – Sulle tracce dell’Antico – Antichi Mestieri: laboratori, scherma storica, giochi antichi, cartomanti e personaggi interessanti, racconteranno dei loro giorni e delle loro quotidiane gesta; Chiostro San Carluccio: Archery Tag: sfida senza tregua tra avversari a “suon di frecce” per prendere il campo avversario; Chiostro de La Zaffera: Teatro di Maschera e di Commedia; Chiostro Longobardo: Spettacoli e performances alla ricerca delle diversità storiche del linguaggio teatrale, dal teatro antico alla sperimentazione moderna; Piazza San Pellegrino: La Festa dei Saltimbanchi, messa a festa da Giullari, Artisti di Strada ed eventi spettacolari medievali; Piazza della Morte: concerti di musica medieval folk e giullarate; Piazza del Gesù – Acrobati e Saltimbanchi.

L’evento è completamente gratuito, tranne alcuni tornei che prevedono iscrizione e relativi premi. Per tutte le informazioni ed essere aggiornati www.ludika.it - info@ludika.it e i canali Fb e instagram @ludika1243, programma https://www.ludika.it/programma-2025/