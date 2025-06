Medicina e Chirurgia d'accettazione e d'urgenza, due nuove nomine: Amalfitano a Castel Del Piano e De Rubertis per Pitigliano

Sono stati nominati i due nuovi dirigenti delle Uosd Medicina e Chirurgia d’accettazione e d’urgenza per i presidi ospedalieri di Castel Del Piano e Pitigliano. Gli incarichi sono stati conferiti rispettivamente al dottor Francesco Amalfitano e al dottor Carmine De Rubertis.

Amiata: La delibera del direttore generale deriva dalle valutazioni effettuate dal direttore dipartimentale dell’Emergenza Urgenza Asl Tse, Mauro Breggia (foto 1). «La nostra azienda sanitaria - dichiara il dottor Breggia - ha intrapreso un’iniziativa che ha lo scopo di valorizzare le professionalità interne e di proseguire nel miglioramento della risposta che i presidi ospedalieri possono offrire alle comunità di riferimento. Voglio augurare buon lavoro ai due dirigenti e contestualmente ringraziare tutto il personale che con spirito di abnegazione e grande responsabilità sta continuando ad assicurare le cure alla popolazione. Viviamo in un momento storico caratterizzato da una serie di criticità nel comparto dell’emergenza urgenza. Il nostro setting è la ‘frontiera’ della sanità, è qui in particolare che si misurano la capacità di gestione e la qualità della risposta alla domanda di salute. Un elemento che vorrei fosse ribadito, in particolare alle nuove generazioni di medici che con grande senso del dovere scelgono di lavorare in questo settore».





«Sono onorato di questo incarico - dichiara il dottor De Rubertis (foto 2) - Farò del mio meglio per soddisfare le richieste di assistenza sanitaria della comunità di Pitigliano e dei comuni limitrofi dell’area del tufo».





«È per me un onore assumere la direzione della Uosd - dichiara il dottor Amalfitano (foto 3) - Intendo mettere a disposizione la mia esperienza per rafforzare l’organizzazione del servizio, garantire risposte tempestive ai cittadini e lavorare in stretta collaborazione con tutto il personale».