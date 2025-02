Medici, Mazzocco: "Un plauso al Sindaco Matteo Buoncristiani per risultato raggiunto"

Medici, Mazzocco: "Un risultato importante per i suoi concittadini. Ora si apre un altro problema"

Massa Marittima: Paolo Mazzocco interviene sulla vicenda medici di famiglia dì Follonica partendo dal congratularsi con il Sindaco: "Buoncristiani si è speso a più riprese nelle scorse settimane facendo leva sui vertici aziendali affinché si risolva al più presto il grave problema della mancanza di due medici di famiglia a Follonica.

La soluzione tampone ed inevitabile è stata quella di sostituire i due medici con il contributo degli altri medici che a turno coprivano la settimana a disposizione dei cittadini rimasti senza il proprio medico. Ma non era un servizio che possiamo definire ottimale per i cittadini tutti. Si perché medici che già hanno di suo quasi duemila pazienti e che lamentano infatti la difficoltà a svolgere al meglio la loro professione, soffocata tra l'altro, è bene ricordarlo, da una burocrazia oramai imperante, come possono sostenere il carico di altri pazienti anche solo per qualche ora a settimana? Comunque ora il problema è risolto con l'arrivo di due nuovi medici ed i cittadini follonichesi ne saranno giustamente contenti.

Però c'è un fatto: uno dei due professionisti era un medico del pronto soccorso di Massa Marittima, il dottor Alessandro Balocchi, era in servizio da molti anni al S.Andrea e come altri prima di lui ha deciso di lasciare. Perché? Perché il lavoro al pronto soccorso dì Massa è diventato da anni un vero e proprio martirio al quale i professionisti non possono più sottostare. Ora rimangono solo due medici strutturati, questo è il risultato. La Dottssa Erika Guastella, radiologa, solo pochi mesi fa ha fatto lo stesso. Non solo non sappiamo attirare nuovi professionisti, ma ci lasciamo scappare anche quelli che abbiamo. Questa è la realtà. Il territorio guadagna un nuovo medico di famiglia, il S.Andrea ne perde un altro", conclude Mazzocco..