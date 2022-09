Salute Medici di medicina generale. Tutte le novità in Provincia di Grosseto 13 settembre 2022

Redazione Grosseto: Ecco i medici di medicina generale che cesseranno l’attività il 30 settembre in Provincia di Grosseto e quelli che sono i nuovi ingressi. Cessa l’attività il dottor Pietro Fè che opera nell’ambito del Distretto Amiata i cui assistiti saranno assegnati provvisoriamente, salvo la possibilità di scegliere un nuovo medico nell’elenco, alla dottoressa Giulia Landi. Nell’ambito Distretto area Grossetana cesserà invece l’attività la dottoressa Irlanda Pighini e i suoi assistiti, salvo una nuova scelta, sono assegnati alla dottoressa Lisa Scarselli. Sempre nell’area Grossetana il 30 settembre cessa l’attività il dottor Angelo Toninelli, in questo caso i suoi assistiti dovranno effettuare una nuova scelta. Per quanto riguarda il distretto delle Colline dell’Albegna il dottor Alessio Santi cessa la sua attività provvisoria il 30 settembre ma entra come titolare dal 1 ottobre negli elenchi della medicina generale, sempre nello stesso distretto. I suoi assistiti dovranno quindi rifare la sua scelta o cambiare dottore. Infine dal 1 ottobre arriva nelle Colline dell’Albegna la dottoressa Francesca Sbrulli con ambulatori nel Comune di Orbetello e Monte Argentario.

I cittadini possono fare le nuove scelte consultando l'elenco dei medici e gli orari degli ambulatori a questo link: https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra/orari-ambulatori-medici-e-pediatri-di-famiglia Ecco le modalità per compiere la scelta del proprio medico: - Scelta online, se si è in possesso di codice Spid o codice Pin della tessera sanitaria: al link https://www.uslsudest.toscana.it/servizi-on-line (consulta la "Guida al servizio di scelta medico online") - https://www.regione.toscana.it/-/toscana-salute oppure: - compilando il modulo online presente nella pagina https://www.uslsudest.toscana.it/cosa-fare-per/scegliere-il-medico-o-il-pediatra - per telefono: al numero 0564483777, da lunedì al venerdì, 9-13,30, martedì e giovedì anche14-15





