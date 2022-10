Medici di Base, Moreno Bellettini (FDI): “Roccastrada è al collasso sanitario"

Roccastrada: “Dopo il pensionamento del secondo medico dal capoluogo di Roccastrada, da novembre anche la frazione di Sassofortino rimarrà senza medico di base, seguita poi a breve anche da Roccatederighi con il pensionamento del proprio medico a febbraio 2023”, afferma Moreno Bellettini, presidente circolo Fratelli d’Italia Roccastrada.



“Considerato, - prosegue Bellettini - che i medici di base in oggetto coprivano con i propri servizi di assistenza sanitaria anche le frazioni di Montemassi, Torniella e Piloni, centinaia di cittadini, in prevalenza anziani e fragili, bisognosi di assistenza medica continuativa, rimarranno senza la presenza del medico di famiglia”.

“Fratelli d’Italia Roccastrada, - commenta il presidente Bellettini - considera gravissimo il disservizio, che mette a rischio la incolumità fisica e sanitaria di un intero territorio. Pertanto invita il sindaco Limatola che è anche presidente della provincia, oltre che la ASL di area, la giunta e l'assessore regionale alla sanità Toscana, nell’attivarsi immediatamente per reperire ed inviare medici nel comune di Roccastrada, allo scopo di garantire alla popolazione l’assistenza sanitaria, sancita e garantita dalla Costituzione italiana”.

“Come Fratelli d'Italia, biasimando il palese disservizio prodotto da chi amministra la sanità in Toscana, abbiamo inviato "copia appello della nostra denuncia pubblica”, a Francesco Torselli, capogruppo Fdi in regione Toscana, al coordinatore regionale toscano, nonché Onorevole Fabrizio Rossi, affinché intervengano presso gli Enti interessati per risolvere il gravissimo deficit sanitario del comune di Roccastrada”, conclude il presidente del circolo FDI-Roccastrada Moreno Bellettini.