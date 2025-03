Meccatronico, manutentore del verde e fornaio: oltre 30 allievi ai corsi di Cna Sostenibile

“Formazione di nuovi artigiani, siamo sempre al lavoro con questo obiettivo”.

Grosseto: Al momento tutti alle prese con le auto, le piante e il pane. Sono gli oltre 30 partecipanti ai corsi per meccatronico, manutentore del verde e fornaio, che in questi giorni stanno a contatto diretto con i tre mestieri. “Con la teoria e soprattutto con la pratica nei laboratori delle nostre imprese”, commenta Luana Melaragni, responsabile di Cna Sostenibile.

I tre corsi, tutti gratuiti, sono promossi e organizzati da Cna Sostenibile, l’ente di formazione della Cna di Viterbo e Civitavecchia. Rientrano nel programma Gol della Regione Lazio e sono finanziati con i fondi del Pnrr.

“Le iscrizioni – dice Melaragni – sono sempre aperte. Ma oltre al programma Gol, la nostra offerta formativa è a 360 gradi e copre molti altri settori del mondo dell’artigianato. I corsi che stiamo attualmente tenendo sono infatti solo un esempio del nostro impegno per valorizzare l’artigianato in tutti i suoi aspetti e formare nuove figure professionali”.

Le lezioni di teoria si svolgono nei locali di Cna Sostenibile, nel caso dei corsi per meccatronico, manutentore del verde e fornaio per i partecipanti c’è un’opportunità in più. “Per la parte pratica, i laboratori si svolgono nelle nostre imprese associate. Un percorso di circa due mesi in cui gli allievi possono contare sull’esperienza di artigiani qualificati. Esperienza che viene messa completamente al loro servizio”.

Alla fine ai partecipanti ai corsi per meccatronico e manutentore del verde verrà rilasciato un attestato di qualifica, obbligatorio nel caso in cui si intenda successivamente aprire un’impresa nel settore.

Per iscriversi ai corsi Gol e avere un orientamento su tutti gli altri organizzati da Cna Sostenibile è possibile chiamare lo 0761.1768398 o scrivere a formazione@cnasostenibile.it.