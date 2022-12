Me/Moire, per vivere la danza in un'esperienza di realtà virtuale

Domenica 11 dicembre al Polo Clarisse un evento curato dal Clorofilla Film Festival



Grosseto: Un'esperienza di realtà virtuale per immergersi nel mondo della danza. È Me/Moire, l'evento in programma domenica 11 dicembre dalle 16 alle 19 al Polo culturale Le Clarisse: l'iniziativa, con il patrocinio del Comune di Grosseto, è a cura del Clorofilla Film Festival ed è un progetto della società fiorentina Gold. La partecipazione è gratuita (per informazioni è possibile chiamare il numero 0564 488066) e nell'occasione sarà possibile, come di consueto, sottoscrivere o rinnovare la Grosseto Card, la tessera socio di Fondazione Grosseto Cultura.

In una saletta di “Virtual reality” allestita in Clarisse saranno proiettati i contenuti di “Me/moire”, fruibili grazie a visori: il risultato sarà un’esperienza immersiva nella danza con la realtà virtuale. «Me/moire – spiegano gli organizzatori – è un progetto di fusione tra la danza contemporanea e Butoh, il movimento di danza attivo in Giappone negli anni Cinquanta, nato dalla collaborazione tra la Compagnia Simona Bucci, la nota coreografa giapponese Yumiko Yoshioka, la danzatrice e regista italiana Camilla Giani e la danzatrice e coreografa Margherita Landi. Il tema centrale è quello della ricerca di una “memoria collettiva” comune a tutti gli esseri umani attraverso la fusione di linguaggi e culture legate alla danza. Il progetto è nato nel 2015, pensato inizialmente per il teatro, e nel 2018 si è trasformato in Me/Moire “Virtual reality”: usando la realtà virtuale lo spettatore vive un’esperienza immersiva in vari contesti e paesaggi diversi, in un’esperienza intima alla scoperta di un inconscio collettivo fatto di luoghi e corpi in movimento».