Mazzocco: "La V Commissione Sanità e il PD usano il pubblico per agevolare il privato. Dopo il danno anche la beffa"

Massa Marittima: È di questi giorni la notizia di una manifestazione di interesse bandita dalla Società Multiservizi per l'utilizzo di tre ambulatori adiacenti alla farmacia comunale di Massa Marittima. Si specifica che tale manifestazione è stata istruita e dettata alla società dalla V Commissione sanità presieduta dal consigliere Simone Cecconi e dal vice, il consigliere Sandro Poli.

In questo senso interviene Paolo Mazzocco, consigliere di opposizione e da sempre in prima linea nella difesa della sanità pubblica nelle colline metallifere: «È un vero e proprio inganno mascherato - afferma -, vogliono usare gli ambulatori pubblici della farmacia comunale per agevolare specialisti privati addirittura offrendoglieli gratis. La politica, il PD, attraverso la v commissione fa una operazione di mercato speculando sulla disastrosa situazione sanitaria del nostro territorio creata da loro stessi in questi anni, il tutto sulle spalle e nelle tasche dei cittadini naturalmente. La V commissione sanità ha il dovere , così come tutto il consiglio comunale, di lavorare affinché i cittadini abbiano i servizi sanitari pubblici , abbiano visite ed esami in tempi e modi congrui , e le categorie più deboli socialmente e fragili che vengono tirate in ballo nella loro ipocrita presentazione, certo non è facendogli pagare il privato a Massa anziché a Follonica o Grosseto che si agevolano. Perché hanno avuto il coraggio, per usare un eufemismo, di scrivere anche questo, che lo farebbero per loro. Evidentemente il Consigliere Cecconi e il PD pensano che le fasce deboli e i fragili di questo hanno bisogno, visite e esami a pagamento più vicino a casa, che era questo il loro problema, non di trattare duramente con l'ASL per colmare un vuoto, una voragine che ha visto proprio il nostro territorio falcidiato in questi anni. No - conclude Mazzocco -, non ci sono giustificazioni di fronte a questa operazione, siamo stati eletti per difendere e ampliare i diritti dei nostri concittadini, non per coprire le inefficienze a spese loro, come sempre, in più facendogli credere di farlo per il loro bene, è veramente ogni limite».