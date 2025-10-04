Mazzeo e Gori a Perignano: “Reindustrializzare la Toscana è la priorità"

Antonio Mazzeo con Giorgio Gori a Perignano: filiere più corte, competenze più forti e una pubblica amministrazione più semplice ed efficiente. Avanti con il buongoverno della Regione, che conti di più in Europa”

Perignano (PI): Riportare le produzioni in Toscana, investire in competenza e formazione giovanile, semplificazione amministrativa e risposte certe a chi investe. Una forte politica di reindustrializzazione senza perdere di vista lo sviluppo sostenibile.

Sono i temi sui quali si è concentrata l’iniziativa che Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale della Toscana e candidato per il PD nel collegio di Pisa alle regionali del 12 e 13 ottobre, ha organizzato nella sede del Partito Democratico di Perignano, oggi, insieme a Giorgio Gori, europarlamentare del PD e vicepresidente della Commissione ITRE (Industria, Ricerca ed Energia) del Parlamento Europeo, dopo la visita ad alcune aziende e realtà produttive del territorio.

“La prima proposta che metto al centro è quella di aiutare le imprese toscane a rendere più sicure e stabili le loro catene del valore – esordisce Mazzeo –. In alcuni settori dipendiamo troppo dall’estero, sia per i mercati di sbocco dei nostri prodotti sia per le catene di fornitura. Nel contesto geopolitico che stiamo vivendo, è fondamentale riportare in Toscana le produzioni che è ancora possibile fare nella nostra regione. Quando questo non è possibile, dobbiamo promuovere accordi di partenariato con regioni e territori a noi vicini e affidabili. La seconda proposta riguarda le competenze e l’innovazione. La Toscana non può accettare che i suoi giovani migliori se ne vadano. Vogliamo raddoppiare i diplomati ITS, ad esempio creandone uno a Perignano sul settore dell'arredamento e del mobile, rafforzare i legami tra università e imprese, sostenere start-up giovanili e academy di distretto. Investire in competenze vuol dire investire in salari migliori, in lavoro qualificato, in un futuro per i nostri ragazzi. La terza proposta – conclude – è quella di semplificare e dare certezza a chi investe. Oggi troppe imprese ci dicono che la burocrazia e i tempi infiniti degli iter autorizzativi sono un freno insopportabile. Per questo vogliamo creare uno Sportello unico per l’impresa, capace di garantire tempi certi, procedure snelle e una regia regionale che coordini enti e uffici. Questo approccio si lega a Toscana 2050: la politica che guida il futuro, non lo subisce. Una visione che mette al centro i grandi temi del nostro tempo — spopolamento, longevità, resilienza climatica e innovazione — e li trasforma in azioni concrete. È così che la Toscana può tornare a essere capitale del lavoro industriale di qualità”.





“Imprese, innovazione e tecnologia sono fondamentali, anche in Europa lo sono – afferma Gori –. Scommettere su innovazione e qualità, anche in Toscana è possibile. Il brand Toscana è sinonimo di qualità, bellezza e ingegno e ha tutto per scommettervi. La Regione può fare molto, anche dal punto di vista della formazione dei giovani. L’Europa da questo punto di vista può fare molto. Il programma pluriennale finanziario 2028/2034 è in corso di approvazione in Europa e la nostra battaglia nei prossimi due anni, necessari per l’approvazione, sarà quella di far contare di più le Regioni per la gestione delle risorse. Per questo mi auguro che il buongoverno della Regione Toscana prosegua, con Eugenio Giani presidente e Antonio Mazzeo in una posizione di responsabilità”.