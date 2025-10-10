Mazzeo: “Candidiamo Pisa a diventare hub europeo per la produzione di chip per l’intelligenza artificiale”

Pisa: “Pisa in questi giorni è la capitale dell’informazione, dell’intelligenza artificiale, di Internet – che in Italia è nato proprio qui quasi quarant’anni fa. Ed è da questo luogo simbolo dell’innovazione che voglio lanciare una proposta: fare di Pisa, e quindi della Toscana, una delle quattro sedi europee per la produzione di chip dedicati ai servizi basati sull’intelligenza artificiale”. Così il presidente del Consiglio regionale della Toscana, Antonio Mazzeo, intervenendo a margine dell'Internet Festival.

“Nel mese di dicembre – ha spiegato Mazzeo – sarà pubblicato un grande bando dell’Unione Europea che porterà alla realizzazione di quattro gigafactory continentali per la produzione di chip per l'intelligenza artificiale. È un’occasione straordinaria per creare nuovo lavoro qualificato, filiere produttive ad alto valore tecnologico e una rete di ricerca e sviluppo che rafforzi il ruolo dell’Italia e della Toscana in Europa. Pisa, con il suo sistema universitario, i centri di ricerca e un ecosistema di innovazione già consolidato, ha tutte le carte in regola per essere protagonista di questa sfida”.

Mazzeo ha concluso sottolineando come la candidatura di Pisa rappresenti “una scommessa sul futuro, sulla conoscenza e sulle competenze. Dobbiamo guardare avanti con speranza e ottimismo, creando qui in Toscana le condizioni per la crescita e per un’Europa davvero autonoma nel campo dell’intelligenza artificiale e delle tecnologie digitali”.