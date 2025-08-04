Maxi sequestro della Guardia di Finanza: oltre 3.200 articoli contraffatti individuati in spiaggia

Blitz delle Fiamme Gialle di Viareggio: i falsi riproducevano celebri marchi dell’alta moda. Merce per un valore stimato di 80mila euro

Lucca: I finanzieri del Comando Provinciale di Lucca, con l’incremento dei flussi turistici estivi, hanno intensificato il controllo economico delle aree costiere. Le analisi delle banche dati, combinate con le informazioni raccolte sul campo dal personale del Gruppo di Viareggio, hanno consentito di orientare gli interventi eseguiti nella riviera Versiliese.

In questo nuovo intervento condotto sulle spiagge di Forte dei Marmi, le Fiamme Gialle hanno scovato un ulteriore nascondiglio utilizzato dai venditori illegali e sequestrato oltre 3200 articoli — borse, giacche, cappelli — riportanti i celebri brand dell’alta moda. L’intervento ha permesso di individuare merce dal valore di circa 80000,00 euro, vista l’alta qualità dei falsi.

Sono in corso approfondimenti per risalire ai produttori, tracciare i canali di approvvigionamento e ricomporre l’intera catena logistica che si occupa anche della distribuzione.

L’azione si inserisce nei compiti istituzionali della Guardia di Finanza, polizia economico-finanziaria impegnata a reprimere gli illeciti in ogni forma, a presidiare il mercato legale e la libera concorrenza e tutelare sia la proprietà industriale che il Made in Italy nell’interesse del consumatore.