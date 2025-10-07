Maxi avviso Asmel: opportunità per i farmacisti nei comuni toscani

Candidature aperte fino al 15 ottobre per entrare negli elenchi professionali dedicati alle farmacie comunali: il bando ASMEL coinvolge 78 Comuni della Toscana e offre assunzioni rapide in sole 4-5 settimane.

C’è ancora una settimana di tempo per candidarsi al Maxi Avviso ASMEL in scadenza il prossimo 15 ottobre. Un’occasione in più per i Farmacisti interessati a lavorare nelle farmacie comunali.

Il bando, promosso da ASMEL – l’associazione che riunisce 4.694 Comuni italiani, di cui 78 in Toscana – riguarda la formazione e l’aggiornamento di 37 profili professionali da cui i Comuni possono attingere per assumere personale qualificato, tra cui i Funzionari Farmacisti.

Tra gli Enti toscani che hanno già aderito all’accordo aggregato per le assunzioni figurano Certaldo (FI), Camaiore (LU), Massarosa (LU), Stazzema (LU) e Terricciola (PI).

Per partecipare, gli interessati devono essere in possesso dei requisiti previsti, tra cui il titolo di studio richiesto: Laurea in Farmacia o in Chimica e Tecnologie Farmaceutiche (vecchio ordinamento) oppure Laurea specialistica o magistrale della classe Farmacia e Farmacia Industriale, con abilitazione all’esercizio della professione e iscrizione all’albo dei Farmacisti.

Le candidature devono essere presentate attraverso la piattaforma www.asmelab.it entro il 15 ottobre alle ore 12:00. Seguirà una prova preselettiva telematica composta da 60 quiz a risposta multipla. I candidati idonei saranno inseriti in un Elenco valido per 3 anni e riceveranno comunicazioni via PEC per partecipare agli interpelli dei Comuni aderenti, che prevedono una prova semplificata, di norma orale, finalizzata all’assunzione in sole 4-5 settimane.

Tutte le informazioni e i dettagli per partecipare sono disponibili nella sezione dedicata del sito ASMEL.



