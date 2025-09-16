Mauro Pasquarelli, voce dei lavoratori della sanità nelle Colline dell’Albegna
Il consigliere RSU della ASL Sud Est, primo eletto nella lista CISL, rafforza la presenza sul territorio con incontri, nuove adesioni e l’impegno per organici e servizi negli ospedali di Orbetello, Pitigliano e nel Centro di Manciano.
Manciano: Con una serie di incontri e riunioni sul territorio, il consigliere della RSU della ASL Sud Est, Mauro Pasquarelli - primo degli eletti nella lista della CISL alle elezioni per la rappresentanza sindacale unitaria - si conferma punto di riferimento per le istanze e le proposte che il sindacato CISL Funzione Pubblica intende rappresentare a livello provinciale e di area vasta.
"In accordo con la segreteria provinciale - spiega Mauro Pasquarelli -, insieme a una campagna di adesioni che ci ha portato a sottoscrivere nuove tessere al sindacato CISL anche nelle ultime ore, intendiamo essere presenti e dare voce alle richieste della base e dei lavoratori, soprattutto in merito alle politiche di potenziamento degli organici e dei servizi nel comprensorio delle Colline dell'Albegna. In quest'area insistono due ospedali, Orbetello e Pitigliano, oltre a un Centro di Riabilitazione a Manciano".