Maurizio Landini: domani mattina a Siena, il pomeriggio a Scandicci

Siena: Il segretario generale della Cgil sarà ai cancelli dello stabilimento Beko di Siena in viale Toselli dalle 8:30 alle 9:20, per incontrare con la Fiom Cgil i lavoratori in assemblea: alle 9:20 punto stampa per parlare della vertenza e della campagna verso i referendum su lavoro e cittadinanza lanciati dalla Cgil.

Poi si recherà all’Università per Stranieri (Piazza Carlo Rosselli 27/28): nell’Aula Magna parteciperà all’assemblea delle assemblee della Cgil senese (aperta alla stampa) dedicata alla campagna referendaria, di cui terrà le conclusioni alle 12:15 (prima del suo intervento, i saluti del Prof. Tomaso Montanari, Magnifico Rettore Università per Stranieri Siena, l’intervento della Segretaria Generale CGIL Siena Alice D’Ercole e quelli di delegate/i e funzionarie/i).

Nel pomeriggio, Landini sarà a Scandicci (Fi) all’assemblea delle assemblee generali della Cgil, dedicata anch'essa ai referendum su lavoro e cittadinanza: appuntamento dalle 14:30 al Teatro Aurora in via San Bartolo in Tuto 1 (prima dell’inizio dei lavori, il segretario è disponibile a un incontrare la stampa su temi nazionali, se richiesto). Il programma: introduce Bernardo Marasco, Segretario generale Cgil Firenze; conclusioni di Landini; interventi di delegate/i e rappresentanti dell’associazionismo