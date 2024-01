Finanza Maurelli (Federbalneari Italia): Sostegno e apprezzamento per il lavoro del governo 5 gennaio 2024

Roma: “In merito alle dichiarazioni odierne della Premier Meloni confermiamo pieno sostegno ed apprezzamento per il lavoro che il Governo sta svolgendo” – ha dichiarato il presidente federale Marco Maurelli. “FederBalneari Italia ha sostenuto sin dall’inizio le varie scelte governative e ora è necessario arrivare ad un Piano Marshall delle concessioni demaniali marittime italiane per ridisegnare il perimetro di tutela del nostro modello turistico, che riteniamo debba essere protetto da speculazioni fin troppo aggressive, sia attuali che future. Pensiamo anche che il prossimo Parlamento UE debba impegnarsi per adeguare al momento storico, soprattutto vista la difficile congiuntura economica internazionale, una direttiva servizi (Bolkstein) europea oggi divenuta obsoleta e inadeguata. Una direttiva da riconfigurare secondo nuove regole che tutelino con grande attenzione beni di particolare pregio dell’economia dei singoli Paesi UE.

Conclude il presidente Maurelli: “Crediamo sia tempo di discontinuità per la governance politica della Commissione UE che da ormai molti anni è, lo ricordiamo, fin troppo attenta al problema spiagge e meno ad altri problemi sui quali manca una sintesi”

