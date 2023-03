Maule si presenta: "Pronto a correre, con i piedi a terra e lo sguardo in avanti”

“Sono felice e orgoglioso di aver lavorato in questi anni ad una coalizione compatta.

Vedi il nostro filmato



Grosseto: "Questo risultato è oggi sotto gli occhi di tutti e mi ripaga abbondantemente di quanto fatto in questi ultimi anni. Un impegno, il mio, teso a valorizzare la coalizione di centrodestra, sia nel rispetto del valore di ogni singolo partito, sia nel portare avanti una politica, dai banchi dell’opposizione, capace di mettere al centro gli interessi e le istanze di tutto quanto il territorio gavorranese", così si è presentato stamattina il candidato sindaco della coalizione di centrodestra al comune di Gavorrano, Andrea Maule.





Presenti all'hotel Airone di Grosseto, la location scelta da Maule, iscritto alla Lega, per la presentazione della propria candidatura tutti i leader della coalizione del centrodestra a partire dal deputato e coordinatore regionale Fratelli d'Italia toscana, On.le Fabrizio Rossi, il coordinatore provinciale di FDI Grosseto, Luca Minucci, il commissario provinciale della Lega e consigliere regionale, Andrea Ulmi. Per Forza Italia assente il coordinatore provinciale Berardi, quindi al tavolo accanto a Maule si è seduto in rappresentanza i Forza Italia, Alessandro Ulmi, vicesindaco di Campagnatico. Inoltre, presente al tavolo Gianluigi Ferrara per l'Udc provinciale.





In sala, tra i molti gavorranesi presenti, anche il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna, il consigliere comunale Andrea Vasellini, gli assessori comunali della Lega Sara Minozzi e Riccardo Megale e l'assessore di Forza Italia, Luca Agresti.

Tra il pubblico presente, anche Valentina Ciacci in rappresentanza del Terzo Polo, alla quale è stata data la parola per un saluto, ma anche per un sostegno alla candidatura di Andrea Maule.





"Ho sempre agito, in questi cinque anni, anteponendo il valore del gruppo, rispetto agli scatti in avanti o alle fughe in solitaria del singolo. - ha detto Maule - E oggi, che ci troviamo tutti insieme a presentare un progetto comune per amministrare Gavorrano nei prossimi cinque anni, mi convinco di aver centrato questo primo obiettivo. Cosa di cui, non nascondo, ne vado particolarmente fiero. La coalizione di centro-destra dovrà, ragionevolmente, tener conto delle dinamiche del territorio; da qui l'apertura in favore dei riformisti verso il Terzo Polo. Oggi associazione costituita, ma innanzitutto persone di valore con le quali sto condividendo un percorso che ci condurrà, sono convinto, a fare qualcosa di importante su Gavorrano".

"Ovviamente, - prosegue Andrea Maule - questa convergenza sulla mia candidatura, e quindi sulla volontà di rilanciare insieme il comune di Gavorrano, è un indicatore chiaro di come le idee, se buone, possano trovare supporto e condivisione da più parti. Fattore questo importante, se non determinante, alla loro realizzazione. Accogliere il contributo del Terzo Polo dimostra, nei fatti, che non siamo chiusi in noi stessi, ma aperti alla condivisione di una visione del futuro che riteniamo vitale per la comunità e vincente per il suo sviluppo. Condivisione che trova in questo tavolo composto dai rappresentanti di Forza Italia, Fratelli d’Italia e Lega Salvini Premier la sua massima espressione. Questo tavolo è la dimostrazione plastica di una unione di intenti forte e coesa che vuole realizzare, per Gavorrano, qualcosa di davvero importante per il suo futuro".





"Per quanto riguarda la mia persona, - conclude Maule - ho avuto modo di lavorare, insieme a tutto il gruppo, in modo attento al programma e di affinarlo perché fosse presentato a breve alla cittadinanza insieme ai nomi di coloro che entreranno in lista. Sono una persona molto pratica, poco amante della retorica. Purtroppo i giri di parole, in politica, trovano facilmente casa, ma non saranno assolutamente né la cifra né il modo con cui verrà condotta la campagna elettorale del centro- destra di Gavorrano. La nostra sarà una campagna elettorale molto concreta, incentrata sul confronto e sulla proposta, mantenendo sempre i piedi a terra e lo sguardo in avanti.





"Siamo con tutto il partito di Fratelli d'Italia e assieme a tutto il centrodestra unito con Andrea Maule sostenendolo con convinzione", afferma l'On.le Fabrizio Rossi, coordinatore regionale di Fratelli d'Italia Toscana. "Maule è una persona seria, un candidato della Lega, una persona schietta, nel quale noi come partito riponiamo la massima fiducia e stima e al quale daremo il pieno appoggio sia di Fratelli d'Italia che quello del sottoscritto come parlamentare".

"Quando il centrodestra si presenta unito, specie in un territorio come quello di Gavorrano da sempre guidato dal Pd e dalla sinistra, ha delle vere opportunità per vincere e cambiare il territorio del Comune di Gavorrano", conclude l'On.le Fabrizio Rossi.