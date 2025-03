Maule: "Pieraccini alla disperata ricerca di visibilità: ma alla fine da che parte sta?"

Grosseto: "Leggendo le dichiarazioni di Alfiero Pieraccini - afferma Andrea Maule Commissario Provinciale Lega Salvini Premier - viene spontaneo chiedersi: sta parlando il consigliere comunale di Grosseto, di centrodestra, o il consigliere provinciale che sostiene la guida piddina dell’ente stesso? Perché a seconda della veste che sceglie di indossare - continua Maule - , sembra cambiare anche il suo punto di vista. Vale la pena ricordare che Pieraccini è incredibilmente presidente della II Commissione presso la Provincia di Grosseto e contestualmente presidente della IV Commissione presso il Comune di Grosseto; due commissioni aventi le stesse deleghe e le stesse funzioni, ma in due enti governati da due fazioni politiche avverse.

Curioso, infatti, che proprio lui si indigni tanto per un presunto taglio quando pochi giorni fa il sindaco di Grosseto – sindaco di centrodestra, sostenuto in teoria anche dallo stesso Pieraccini – ha incontrato il ministro Salvini per un confronto costruttivo e programmatico. Forse, invece di lanciare allarmi pubblici per farsi notare, il consigliere comunale e provinciale avrebbe potuto parlare di questo argomento con il sindaco, il quale avrebbe potuto a sua volta portare la questione direttamente sul tavolo del Ministero.

Ma la realtà è un'altra: Pieraccini è alla disperata ricerca di visibilità pur sapendo che, se oggi le Province faticano a garantire i servizi essenziali, è soprattutto colpa della riforma Del Rio tanto voluta dal PD, lo stesso PD che lui sostiene in Provincia, che ha svuotato gli enti locali delle loro competenze e risorse. Fa sorridere che ora, chi ha tolto dignità alle Province, finga di preoccuparsi del loro futuro solo per strappare qualche titolo sui giornali. Pieraccini dovrebbe inoltre sapere che i fondi per investimenti e per manutenzione fanno capo a capitoli di bilancio diversi; tra l’altro proprio il Partito Democratico quando era al governo non finanziava né l’uno né l’altro.

La Lega, invece, ha le idee chiare: restituire agli enti locali il ruolo che meritano e realizzare infrastrutture strategiche per modernizzare il Paese. Se Pieraccini vuole davvero il bene del territorio, forse dovrebbe prima decidere da che parte stare. Nel centrodestra, con il sindaco di Grosseto, o nel centrosinistra, con il presidente della Provincia? Perché una cosa è certa: il governo di centrodestra sta lavorando per il futuro, mentre lui - conclude Andrea Maule Commissario Provinciale Lega Salvini Premier - si limita a fare opposizione a intermittenza, a seconda della poltrona che occupa."