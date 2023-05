Maule: "Nuovo assetto al corpo della polizia municipale di Gavorrano"

Gavorrano: “La risoluzione di alcune delle problematiche più urgenti del nostro territorio - afferma Andrea Maule candidato a sindaco di Gavorrano per il Centrodestra - passerà necessariamente da un riassetto organizzativo del corpo della Polizia Municipale. Il fatto che Gavorrano sia con i propri agenti pesantemente sotto organico, d’altra parte, è cosa risaputa. Il personale effettivo non è ad oggi sufficiente per far fronte alle numerose attività che la gestione ordinaria di tutto quanto il territorio comunale richiede. Non a caso il Documento Unico di Programmazione (DUP) per il biennio 2023-2025 e il Bilancio Previsionale approvato dall’attuale consiglio comunale consentirà, a chi diventerà sindaco a partire dal 15 di maggio, di inserire fino a 9 unità aggiuntive all’interno dell’organigramma della macchina amministrativa. Una libertà di manovra notevole che permetterà davvero di programmare un presidio territoriale poggiato sulla logica della prevenzione, della deterrenza e della reale vicinanza al cittadino.



In questo senso saremo in grado, come giunta, di mettere in atto alcuni interventi importanti, come ad esempio la riattivazione delle foto-trappole esistenti, l’attivazione di nuove, in modo da effettuare una copertura totale del territorio nei punti di maggiore criticità. In questo modo sarà possibile disinnescare sul nascere cattivi comportamenti e migliorare nettamente la qualità del conferimento dei rifiuti domestici (e non solo).

Inoltre, grazie all’inserimento di un’unità in più rispetto a quelle effettive, sarà possibile garantire una maggiore presenza della pattuglia stradale lungo le strade urbane ed extra urbane che collegano il comune capoluogo alle frazioni, intensificando così controlli in alcune delle zone più critiche (come ad esempio le aree di spaccio o i tratti più pericolosi a causa dell’alta velocità), e allargare la fascia oraria di apertura degli uffici al pubblico.

I risultati verranno attentamente monitorati per valutare, nel concreto, l’efficacia dell’azione amministrativa a fronte non solo dei costi sostenuti, ma anche del raggiungimento di obiettivi strategici quali ad esempio la riduzione dei sinistri stradali, l’aumento del volume delle pratiche elaborate e delle prestazioni erogate al cittadino”.