Maule (Lega): "Senatore Manfredi Potenti a Follonica incontra sindaco Boncristiani"

“Consigliere Boscaglia promotore del dialogo tra Lega e amministrazione”

Follonica: “Ieri mattina il senatore Manfredi Potenti ha fatto visita alla città di Follonica, dove ha incontrato il Sindaco Matteo Boncristiani per un saluto istituzionale. All’incontro ha preso parte anche il Capogruppo della Lega in Consiglio Comunale, Stefano Boscaglia, promotore del momento di confronto.

L’incontro ha rappresentato un’importante occasione per rafforzare il ruolo della Lega come interlocutore politico serio e propositivo nei confronti dell’amministrazione comunale. Sono state approfondite diverse tematiche legate allo sviluppo turistico della città, con particolare attenzione alle opportunità offerte dai finanziamenti ministeriali e dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), in relazione al turismo e alla politica del mare.

Boscaglia, pienamente inserito nella visione e nella progettualità del partito guidato da Matteo Salvini, si sta distinguendo per la capacità di cogliere ogni utile opportunità che possa tradursi in vantaggi concreti per la città di Follonica, dimostrando visione, competenza e spirito di servizio. Ringraziamo il Senatore Manfredi Potenti per la sua visita, segno inconfutabile dell’attenzione che continua a riservare alla sua regione e al nostro territorio. La sua vicinanza è per noi motivo di orgoglio e stimolo a proseguire con determinazione nel lavoro a favore delle nostre comunità”, conclude Andrea Maule Commissario Provinciale Lega – Grosseto



