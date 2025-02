Maule (Lega): Sanità in Toscana: il PD scopre i problemi solo ora?

Grosseto: "Ci vuole coraggio per amministrare, ma a volte chi si crede coraggioso finisce per diventare sfacciato. La Regione Toscana è governata da oltre 74 anni dal centrosinistra, e la sanità – settore di sua esclusiva competenza – è stata sempre gestita con le loro decisioni, prese non solo nelle sedi istituzionali, ma anche in quelle di partito.

Oggi, di fronte a un sistema sanitario in grave sofferenza, dove i professionisti lottano con carenze di personale e materiali, dove intere aree della nostra vasta provincia devono sperare di aver bisogno del medico solo nei giorni in cui è presente, il PD cosa fa? Organizza un incontro per "ascoltare" i cittadini, come quello svoltosi venerdì scorso.

A noi tutto questo sembra un insulto all’intelligenza dei maremmani. Dopo anni di cattiva gestione, dopo aver ignorato le difficoltà di chi lavora e di chi ha bisogno di cure, adesso il PD vuole far finta di interessarsi ai problemi della sanità? Noi crediamo che la sanità vada gestita con competenza e responsabilità, non con passerelle politiche", conclude Andrea Maule, commissario Provinciale Lega Salvini Premier – Grosseto.