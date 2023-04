Maule (Centrodestra): Aumento di budget per gli interventi di manutenzione ordinaria

Gavorrano: “I sopralluoghi svolti nelle frazioni cominciati già da qualche settimana ci hanno offerto uno spaccato concreto su quelle che sono le condizioni reali in cui versano tutti i centri abitati del nostro comune. Aree pubbliche abbandonate a loro stesse, punti di aggregazione, come i parchi, completamente trascurati, cittadini costretti ad autofinanziarsi per sistemare molti degli arredi urbani oramai inagibili e per garantire quel minimo di decoro che un luogo che vorrebbe definirsi civile richiede.





Qui non si tratta di piccole e circoscritte eccezioni, ma di una condizione purtroppo diffusa e radicata, dettata non certo da mancanza di risorse, ma da un approccio completamente errato rispetto alla gestione della cosa pubblica. L'amministrazione comunale, sotto la nostra guida, metterà al primo posto la manutenzione del patrimonio esistente. Per farlo andrà rivista sostanzialmente la programmazione degli interventi e adottato un piano generale completamente rinnovato, messo a supporto del minuto mantenimento.

Metteremo a bilancio un budget maggiore, che garantisca la possibilità di approntare interventi puntuali ed evitare che si giunga a due opzioni obbligate, ovvero lasciare che le cose persistano nel loro stato di abbandono, o sborsare cifre esorbitanti per il loro completo recupero.

Non ha senso privilegiare, come fatto finora, tante progettualità spacciandole per faraoniche, quando nella realtà si distraggono risorse utili a promuovere la conservazione del patrimonio pubblico preesistente. Questo ha condotto allo stato delle cose che è sotto gli occhi di tutti, in cui degrado ed abbandono imperversano, e la dignità dei cittadini viene di fatto calpestata. La nostra visione è diametralmente opposta. L’intento è dare l’avvio ad un grande, ma graduale, piano di recupero di tutte le aree interessate dal fenomeno del degrado e che verrà articolato in due fasi: ripristino e mantenimento. Una volta messo in sicurezza il territorio l’attenzione si sposterà su progettualità future da realizzare grazie all'opportunità dei bandi europei del PNRR.

Priorità alla manutenzione, e quindi recupero dei siti degradati e contestuale attenzione alle opportunità di contribuzione per migliorare lo standard di qualità di ogni singola frazione, sarà il binomio con cui porteremo avanti la battaglia contro il degrado e per il recupero del pieno decoro di tutto quanto il nostro territorio”, conclude Andrea Maule – candidato a sindaco di Gavorrano per il Centrodestra.