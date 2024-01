Maturità 1994. Studenti 5D dell’ITC “Fossombroni” si ritrovano per festeggiare 30 anni dal diploma

Grosseto: Hanno partecipato quasi tutti a questo appuntamento importante, 30 anni dal diploma, un anniversario che i “ragazzi” della 5D dell’ITC “V. Fossombroni” di Grosseto, anno 1994, non potevano lasciar passare sotto silenzio e lo hanno voluto festeggiare con un pranzo, per ricordare insieme gli anni trascorsi sui banchi di scuola e fuori. I ricordi sono stati molti: le mattinate in attesa di un compito o un’interrogazione, la ricreazione, le tante giornate passate insieme a studiare, le notti prima degli esami e le gite scolastiche, ma anche le serate trascorse alle feste o in discoteca. Perché prima di tutto è stato un ritrovo tra amici che hanno condiviso anni spensierati e allegri, con poche lire in tasca e tanta voglia di divertirsi e stare insieme. E tra un aneddoto, una risata, un brindisi e una foto, un ricordo è andato anche ai professori, quelli che hanno lasciato un ricordo indelebile.



Erano presenti alla giornata: Chiara Rombai, Valentina Nicolaucich, Elena Berretti, Ilaria Pini, Enrico Andreucci, Alessia Argiolas, Debora Severini, Simona Rossi, Michela Grassi, Andrea Viero, Mirko Santiccioli, Alessandro Paolini, Elisabetta Monaci.

Prima di congedarsi c’è stato il tempo per un ricordo di fronte all’istituto “V. Fossombroni”, una foto, trent’anni dopo, un po’ più maturi, ma sempre con la voglia di trascorrere dei bei momenti insieme.