Mattoallaprossima trionfa nel girone Promozione del Campionato Italiano a Squadre

Grosseto: Grande soddisfazione per l’associazione scacchistica grossetana Mattoallaprossima, che si aggiudica il primo posto nel girone Promozione del Campionato Italiano a Squadre, disputato a Campi Bisenzio. Con quattro vittorie e un pareggio all’ultimo turno, la squadra chiude il torneo in vetta alla classifica, distanziando di mezzo punto il diretto inseguitore.

Prestazioni solide da parte di tutti i giocatori. In prima scacchiera, per quattro turni, è tornato in azione Leonardo Russo, protagonista di un percorso netto con quattro vittorie, utile anche per ritrovare il ritmo dopo un periodo di inattività.

Eccellente anche il contributo di Giona Baldo Gentile, schierato in seconda scacchiera per quattro turni e in prima per un turno: per lui un ottimo score di 4,5 punti su 5.

Imbattuto anche Ranasinghe Malinda, che ha totalizzato 4 punti su 5, confermandosi una certezza per la squadra.

Hanno completato il successo Mauro Graziani (2,5 su 4) e Giuseppe Russo (1,5 su 2), offrendo un apporto prezioso nei momenti chiave.

L'associazione ringrazie anche a Massimiliano Marcucci e Paolo Sottani, che avevano dato la loro disponibilità a scendere in campo in caso di necessità.

Mattoallaprossima di Grosseto continua a promuovere la diffusione degli scacchi sul territorio, con corsi aperti a tutte le età e livelli. Intanto, è già in preparazione la stagione estiva degli eventi Chess on the Beach, appuntamento ormai fisso tra Marina di Grosseto e Castiglione della Pescaia.