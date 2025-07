Mattia Bartolini medaglia d'argento agli EYOF di Skopj

Il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema coglie un clamoroso secondo posto al Festival Olimpico della Gioventù Europea

Grosseto: Impresa di Mattia Bartolini al Festival Olimpico della Gioventù Europea, che nel corso di tutta la settimana ha raccolto a Skopje, capitale della Macedonia del Nord, tutti i migliori atleti Under 18.

Nella più grande manifestazione multisportiva del vecchio continente, il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema coglie uno storico podio con la maglia azzurra lanciando il disco da 1.5kg fino a 61.86m: si tratta del nuovo primato personale, migliorato di oltre 80 centimetri, nonché la seconda miglior prestazione italiana di sempre per un atleta della categoria Allievi, per lui che ancora deve compiere 17 anni.

Dopo un primo turno da 56.98, Bartolini si mette in testa al secondo lancio e, a sorpresa, i favoritissimi della vigilia, il tedesco Matti Sosna e lo spagnolo Hugo Casanas, non riusciranno a impensierire il grossetano per tutta la gara. Poi altri due lanci sopra il muro dei 60m (60.36m e 60.64m) faranno sognare Bartolini che dovrà arrendersi solo all'ultimo turno, quando il lettone Toms Samauskis migliorerà di oltre due metri il suo record nazionale di categoria portandolo fino a 62.52m. Il bronzo è dell'ucraino Yehor Lapa (60.73m) con Sosna e Casanas che rimarranno fuori dal podio.

"Una gara bellissima con tre lanci sopra i 60m - commenta l'allenatore Francesco Angius (Nella foto 2 con Bartolini) che ha seguito la gara dalla tribuna dello Stadio Todor Proeski - "avevo visto negli ultimi allenamenti che stava bene ma la stagione è stata molto lunga e non eravamo certi di cosa sarebbe potuto accadere, ma anche in questa occasione Mattia si è dimostrato un uomo da gara: mentre gli altri favoriti sentivano la tensione, lui si è esaltato arrivando al primato personale, è stato in testa per tutta la gara e solo all'ultimo lancio il lettone ha trovato la spallata vincente, ma fa parte dello sport. Senza dubbio è un risultato storico non solo per l'Atletica Grosseto Banca Tema ma anche per tutta la città, probabilmente il risultato più importante del 2025 per tutto sport grossetano" conclude Angius, che la prossima settimana volerà a Tampere con la nazionale Under 20 per i Campionati Europei di categoria.