Mattia Bartolini al secondo lancio italiano di sempre per un Under 18

Al Meeting della Liberazione di Siena, il portacolori dell'Atletica Grosseto Banca Tema migliora il primato toscano e supera i 60m

Grosseto: Mattia Bartolini entra in una nuova dimensione superando per la prima volta in carriera il muro dei 60 metri: è successo al Meeting della Liberazione di Siena, dove l'atleta classe 2008 ha scagliato il disco da 1.5kg fino a 60.04m.

Si tratta del primato toscano Allievi, un miglioramento di quasi due metri dal 58.04m lanciato nel 2014 da una delle star dell'atletica italiana, Leonardo Fabbri, nonché la seconda prestazione nazionale di sempre. Solo nel 2018, quando a Bari Carmelo Musci arrivò fino a 63.53m, un atleta Under 18 ha lanciato più lontano.

Bartolini, alla sua prima gara della stagione estiva, si piazza subito al secondo posto delle liste europee del 2025, alle spalle dello spagnolo Hugo Casañas (64.51m). Per l'atleta allenato da Francesco Angius con la collaborazione di Sergey Haivaz, si tratta di una base solidissima in vista di un'estate che, al di là dei Campionati Italiani di Rieti dove Bartolini si presenterà da campione uscente, vedrà come appuntamento clou il Festival olimpico estivo della gioventù europea in programma a Skopje, in Macedonia del Nord, dal 20 al 26 luglio. "Un leggero vento ha reso le condizioni di gara ottimali favorendo questa prestazione, che tuttavia Mattia aveva già nelle sue braccia. Quello di oggi è probabilmente il risultato più importante nella storia dell'atletica grossetana" commenta Angius al termine del Meeting Bronze che ha aperto come da tradizione la stagione dell'atletica regionale e che, nella solita gara, ha visto un netto miglioramento sia di Mattia Di Vivona (30.41m) che di Filippo Cappagli, che con 41.53m nella gara Juniores non va lontano dal minimo di partecipazione ai Campionati Italiani di Categoria in programma proprio a Grosseto.

Da Siena arrivano conferme importanti anche Gabriele D'Amico, che corre il suo primo 100m della carriera in 11.06 per poi replicare qualche ora dopo con un 22.16 nei 200m, distanza nella quale è Campione Italiano Allievi al coperto. In entrambe le gare D'Amico scende al di sotto del minimo di accesso alla rassegna tricolore di fine giugno.