Matteo Arcenni Nominato Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano

Isola Elba: Il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, con Decreto del Ministro n. 376 del 15.10.2025 ha nominato Matteo Arcenni, attuale Sindaco di Terricciola (PI) Commissario Straordinario del Parco Nazionale Arcipelago Toscano per “la durata di sei mesi e comunque non oltre la nomina del Presidente”, organo vacante dal 28 giugno scorso.

Il Commissario Arcenni si insedierà lunedì 20 ottobre presso la sede del Parco all’Enfola, dove incontrerà il Direttore e il personale in servizio per avviare i rapporti istituzionali e organizzare il lavoro dell’Ente nei prossimi mesi.

“È per me un onore poter servire un territorio di straordinaria bellezza e valore ambientale – ha dichiarato il Commissario Arcenni – Lavoreremo insieme per rafforzare il ruolo del Parco come punto di riferimento per la tutela e la valorizzazione del nostro patrimonio naturale e culturale. Porterò il mio bagaglio di conoscenza e di esperienza da amministratore, che intendo continuare a coltivare e irrobustire, al servizio dei cittadini, degli imprenditori e dell’intero tessuto sociale, economico e associazionistico, sempre nel rispetto dell’ambiente”.



