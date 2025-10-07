“Matite nel tempo”: laboratorio per bambini al Parco archeologico in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo

Sabato 11 ottobre alle 15.30 un pomeriggio gratuito tra storia, arte e fantasia: i giovani visitatori, dopo una passeggiata tra le rovine di Roselle, potranno disegnare il passato con colori e creatività.

Roselle: I Parchi archeologici della Maremma vi ricordano che sabato 11 ottobre, alle ore 15.30, in occasione della Giornata nazionale delle Famiglie al Museo (F@Mu 2025) si terrà al Parco archeologico di Roselle il laboratorio didattico gratuito "Matite nel tempo. Disegna il passato di Roselle" a cura del personale del Ministero della Cultura.

Dopo una passeggiata tra le antiche rovine, i bambini (età consigliata per l'attività dai 7 ai 12 anni) diventano piccoli artisti del passato! Tutti insieme, muniti di matite colorate, dovranno rappresentare quello che hanno visto e immaginato, dando nuova vita ai monumenti di Roselle con la fantasia e i colori.

Per info e prenotazioni: e.mail: pa-maremma.parcoroselle@cultura.gov.it