Mat, “Elezioni regionali Toscana 12-13 ottobre: che fare?”

Firenze: “Nel prendere atto della perdurante assenza di forze che, al di là del MAT, intendano portare avanti una seria battaglia localista, autonomista e federalista - che non può non accompagnarsi alla lotta senza se e senza ma all’invasione extracomunitaria da condurre con progetti (finalmente concreti e non più solo “urlati”) di REMIGRAZIONE, ci chiediamo se e chi votare alle elezioni regionali dei prossimi 12 e 13 ottobre.

Le scelte non possono che ridursi a 2: o annullare la scheda scrivendo "Toscana Libera" o votare – ancora una volta "turandosi il naso" come diceva il grande Toscano Indro Montanelli – contro il partito “democratico” e i suoi complici (in cui rientrano a pieno titolo anche i “5 stelle”) che, lo ribadiamo per l’ennesima volta, non sono altro che cattiva amministrazione, malaffare, corruzione e clientele, che sono i nemici di ogni cultura e identità, i fautori della sostituzione etnica e del costante sostegno alle centrali politiche ed economiche tecnocratiche “multi” e “sovra” nazionali, che sono i primi distruttori del tessuto sociale mediante le ripetute propagande pro “gender” e “lgbt”, termina il Movimento Autonomista Toscano



