Massimo Ranieri a Follonica con il tour "Tutti i sogni ancora in volo"

Follonica: Riprende il viaggio di Massimo Ranieri, insieme al suo pubblico, con il nuovo spettacolo “Tutti i sogni ancora in volo", ideato e scritto da Edoardo Falcone e Massimo Ranieri. Il tour farà tappa il 12 agosto al Follonica Summer Nights, al Parco Centrale, a cura di LEG Live Emotion Group. Le prevendite saranno aperte da domani, martedì 14 marzo, alle 16 su Ticketone. Dopo più di 800 repliche di “Sogno e son desto” ecco un’altra straordinaria avventura tra canto, recitazione, brani celebri, sketch divertenti e racconti inediti. Tra le tante canzoni ci sarà anche il brano vincitore del Premio della critica a Sanremo 2022, “Lettera di là dal mare”. Al concerto si potranno ascoltare anche bellissimi inediti scritti per Ranieri da alcuni grandi cantautori italiani tra cui Pino Donaggio, Ivano Fossati, Bruno Lauzi, Giuliano Sangiorgi e molti altri. Canzoni che fanno parte del suo nuovo album, “Tutti i sogni ancora in volo", uscito il 18 novembre, e che porta la firma della produzione musicale di Gino Vannelli. Lo spettacolo si veste di una nuova veste scenografica, l’organizzazione generale è del producer Marco De Antoniis, con una band di musicisti e musiciste inedita che vede al pianoforte Seby Burgio, alle tastiere e voce Giovanna Perna, al basso Pierpaolo Ranieri, alla batteria Luca Trolli, alle percussioni Arnaldo Vacca, alle chitarre Andrea Pistilli e Tony Puja, al violino e voce Valentina Pinto e ai fiati il sax di Max Filosi e la voce e il sax di Cristiana Polegri. foto di repertorio Seguici





