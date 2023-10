Massimo Mariotti "Il Pirata" conquista il cuore di Barcellona nella gara Ironman Full

Grosseto: Massimo Mariotti, noto tra gli appassionati di triathlon come "Il Pirata," ha compiuto un'impresa straordinaria nel circuito Ironman Full di Barcellona. Le gare Ironman sono celebri per la loro estrema sfida fisica e mentale, comprendendo una distanza totale di circa 226 chilometri, suddivisi in una frazione di nuoto di 3.8 km, 180 km di ciclismo e una maratona completa di 42 km di corsa. Quest'anno, la città catalana ha ospitato l'evento in condizioni meteorologiche ideali, con una temperatura del mare di 22 gradi, un cielo azzurro e un vento leggero.



La giornata perfetta ha ispirato Mariotti a dare il massimo di sé. La frazione di nuoto, nonostante alcune correnti trasversali negli ultimi 900 metri, è stata completata con stile e tranquillità, dimostrando la grande abilità dell'atleta. Ha chiuso la frazione in un eccellente tempo di 1 ora e 12 minuti, posizionandosi subito al 16° posto nella sua categoria. Tuttavia, l'uscita dall'acqua si è rivelata un po' più distante del solito, aggiungendo qualche minuto al suo tempo totale.

Sul sellino della sua bicicletta da crono, Mariotti ha immediatamente assunto una posizione aerodinamica che gli ha permesso di mantenere un impressionante ritmo di 35km/h per molti chilometri. Il percorso, sebbene principalmente pianeggiante, ha presentato una sfida nell'ultimo tratto a causa del vento contrario. Nonostante questo, Mariotti ha mantenuto un passo costante, transitando al T2 dopo 5 ore e 37 minuti di ciclismo.

La transizione veloce al T2 lo ha visto indossare le scarpe da corsa e iniziare l'ultima frazione, una maratona completa di 42 km. Mariotti, un esperto in lunghe corse, ha iniziato con un ritmo solido, ma verso il ventesimo chilometro, ha cominciato a soffrire di un acuto dolore al piede, successivamente diagnosticato come una fascite plantare. Questo lo ha costretto a rallentare bruscamente la sua run, ma la sua determinazione ha prevalso ed ha continuato la maratona, stringendo i denti.

Alla fine, Massimo Mariotti ha concluso la maratona in 5 ore e 34 minuti portando a casa una medaglia con un tempo complessivo di 12 ore e 37 minuti. La sua performance lo ha classificato al 39° posto nella sua categoria, ma Massimo non è del tutto soddisfatto. La sua costanza negli allenamenti passati dovevano essere un punto di partenza per arrivare molto più in alto in questa gara.

Massimo Mariotti, "Il Pirata," ha dimostrato che nonostante le avversità, con la determinazione è possibile superare le sfide più impegnative e le difficoltà. La sua performance a Barcellona sarà sicuramente uno stimolo per migliorare ed abbassare notevolmente i suoi tempi.