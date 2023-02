Massimo Braganti nuovo direttore di Estar, la proposta del presidente Giani

Proposto Massimo Braganti, già direttore dell’Azienda sanitaria di Perugia, come nuovo direttore di Estar, l’ente di supporto tecnico amministrativo della sanità toscana.



Firenze: Ad annunciarlo il presidente della Regione Toscana Eugenio Giani che ha spiegato: “Ho trasmesso formalmente la proposta di nomina alla commissione consiliare competente per tutti gli adempimenti necessari. Estar è il punto di riferimento per gli acquisti, i contratti, le forniture, di tutto il sistema sanitario regionale toscano.

E’ scaduto il termine dell’incarico di Monica Piovi, che ha svolto un ruolo importante e ora è dirigente presso il Consiglio regionale toscano. Piovi d’ora in poi farà parte della macchina amministrativa ed organizzativa della Regione, mentre la mia proposta per Estar è Massimo Braganti, che allo stato attuale è direttore della Asl di Perugia ed è stato direttore della sanità dell’Umbria e direttore dell’Asl di Udine. Anche in Toscana ha già ricoperto l’incarico di direttore della Società della salute del Mugello, direttore amministrativo del Meyer e molti altri ruoli importanti, tra cui un ruolo analogo a quello che avrà in Estar quando, tra il 2005 ed il 2006, è stato alla guida di Estav Centro, ente che si occupava dell’area vasta Toscana centrale, prima che le funzioni di acquisto per la sanità venissero centralizzate a livello regionale”.