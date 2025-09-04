Massae Tenebris, festa in stile gotico vittoriano steampunk a Massa Marittima

Sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle ore 17, fino a tarda notte all’ex Convento delle Clarisse

Massa Marittima: Un fine settimana da brividi. Sabato 6 e domenica 7 settembre, dalle ore 17 fino a tarda notte, all’ex Convento delle Clarisse si terrà una nuova edizione di Massae Tenebris, la manifestazione in stile gotico, vittoriano steampunk, che consente di vivere l’esperienza di un viaggio nel tempo tra atmosfere misteriose, spettacoli, rievocazioni e intrattenimenti. La partecipazione è aperta a tutti e a ingresso libero.

Per chi intende partecipare vestendosi a tema, come ogni anno, saranno allestiti diversi set fotografici con la possibilità di farsi scattare foto ricordo, dai fotografi professionisti che interverranno all’evento. Ci sarà lo stand del trucco, l’area tatuaggi con il gruppo Valentino Russo Tattoo, l’area mercato con stand a tema gotico vittoriano e steampunk, il punto ristoro a cura di Il Gotto e Falchi Butchery shop. Saranno inoltre esposti i quadri horror di Veronica de Mario e fotografie dark di Irene Gaspari.

La festa apre sabato 6 settembre, alle ore 17. Seguirà alle 17.30 la presentazione del romanzo “Voi non potete capire” di Marcello Pola. Alle ore 18 Music Band “Il mio Cattivo Karma”, alle ore 20.30 Lilith e La Scelta. Alle ore 21 l’elezione di Mister e Miss Massae Tenebris 2025. E poi la spettacolare parata gotica con partenza da Piazza XXIV Maggio, arrivo in piazza Garibaldi attraverso Corso Diaz, Via San Francesco, Via Albizzeschi, Corso della Libertà per arrivare in piazza G. Garibaldi. Alle 22 la festa prosegue con la danza delle streghe, coreografia di Antonella Pepe di Danzart. A seguito chiusura con ballo gotico e DJ set: “The Unnecessary”, Dj Set no Dj No set.

Domenica 7 settembre, alle 17, apertura degli stand. Alle 17.30 presentazione del romanzo “Voi non potete capire” di Marcello Pola. Alle ore 18 Lilinanna Ghotic rock ghotic music dark; alle 19 contest “Miglior outfit gotico” con premi Amazon, alle ore 21 danza oscura delle streghe e alle 22 spettacolo di fuoco “Laura” e musica con DJ set.

I set fotografici allestiti all’ex Convento delle Clarisse: Area Vampiri, la sala dei Draghi, Trono Demoniaco, Trono delle Rose e nel giardino esterno il piccolo cimitero maledetto.

L’evento è organizzato dal Comitato Festeggiamenti San Bernardino con il patrocinio del Comune di Massa Marittima e di Avis Comunale.

Prevista la partecipazione speciale di Accidia Cosplay.

Info: 3398905012 - 3397479372 –massaediebus@gmail.com



