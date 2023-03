Massa. Politica, Ceccardi: “Persiani esempio di buona amministrazione”.

“Massa ha dovuto aspettare settant’anni prima di avere, nel 2018, il primo Sindaco di centro-destra nella storia.



Massa: "Un’attesa alla quale è seguito però un eccellente lavoro fatto negli anni da Francesco Persiani e la sua squadra: un Sindaco molto stimato, sostenuto sempre con forza dalla Lega ma che, ieri, è stato sfiduciato da forze irresponsabili. Il nostro movimento non si presta e non può condividere queste imboscate, con grandi progetti in cantiere e a pochi mesi dal termine naturale di una legislatura che ha portato grandi risultati per i cittadini di Massa.

Per noi il bene dei massessi e la buona amministrazione comunale sono valori che non possono essere messi in discussione come è stato fatto ieri sera”. Con queste parole l’Europarlamentare Susanna Ceccardi commenta la notizia della sfiducia del Consiglio comunale di Massa al Sindaco Francesco Persiani.