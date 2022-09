Massa Marittima: VI Giornata in onore di Giovannangelo Camporeale

Presentazione degli atti del convegno dello scorso anno. Il sabato pomeriggio partenza da Massa Marittima con l’autobus per la visita alla Casa dell’Impluvium di Roselle e la domenica visite guidate gratuite al sito etrusco del Lago dell’Accesa. Prenotazione obbligatoria.



Massa Marittima: Sabato 24 e domenica 25 settembre a Massa Marittima si terranno le iniziative della VI Giornata in onore di Giovannangelo Camporeale, l’evento organizzato da 6 anni dal Comune, per ricordare il professore di etruscologia Giovannangelo Camporeale, scomparso nel 2017, figura importantissima che ha legato il proprio nome alla Città del Balestro, avendo condotto per 40 anni gli scavi che hanno portato al ritrovamento del centro abitato etrusco del Lago dell’Accesa. A Giovannangelo Camporeale è intitolato anche il Museo archeologico di Massa Marittima.





Tutte le attività della Giornata in onore di Giovannangelo Camporeale sono finanziate dal Comune e dal Consiglio regionale della Toscana, nell’ambito della Giornata degli Etruschi. Il primo appuntamento è sabato 24 settembre, alle ore 11, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, con la presentazione degli atti del convegno dello scorso anno, dal titolo “Etruria Felix, produzione, trasformazione e consumo delle risorse alimentari nei territori etruschi”. Gli atti saranno presentati da Andrea Pessina, Soprintendente della Città Metropolitana di Firenze, di Prato e Pistoia. Pessina fa anche parte del Comitato scientifico delle Giornate. Interverranno: Marcello Giuntini, sindaco di Massa Marittima e Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura; Luigi Donati, Lucumone dell’Accademia Etrusca di Cortona; Adriano Maggiani, vicepresidente dell’Istituto nazionale di Studi Etruschi e Italici; Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima. Ci sarà anche Stefano Bruni, professore all’Università di Ferrara, ex allievo e poi collega di Camporeale, che ha curato il volume degli atti ed è direttore della collana Mousai di ETS, la casa editrice che fin dal primo anno pubblica gli atti del convegno dandone ampia diffusione presso istituti di ricerca ed università.

Il sabato pomeriggio, alle ore 14, partirà da Massa Marittima un autobus per la visita guidata gratuita alla Casa dell’Impluvium di Roselle, organizzata in collaborazione con il Maam di Grosseto e la Direzione Regionale Musei della Toscana. I partecipanti saranno accompagnati dal professor Luigi Donati che negli anni ‘80 e ‘90 diresse la campagna di scavo della struttura. E dopo la visita guidata, sempre a Roselle, sarà possibile assistere allo spettacolo “Tracce di umanità” della compagnia Le Seggiole organizzato nell’ambito delle Giornate Europee del Patrimonio. La domenica 25 settembre, saranno organizzate delle visite guidate gratuite al sito etrusco del Lago dell’Accesa e all’area naturalistica, con partenza alle ore 9 e 30; 11 e 30, 14 e 30 e 16 e 30. Le visite guidate sono a cura della cooperativa Zoe con la partecipazione delle Guide ambientali del Parco delle Colline Metallifere. La prenotazione è obbligatoria, sia per partecipare all’iniziativa di Roselle che alle visite guidate al Lago dell’Accesa.

“Quest’anno la Giornata in onore di Giovannangelo Camporeale si arricchisce con l’esperienza della visita alla casa Impluvium di Roselle, argomento affrontato dal professor Luigi Donati lo scorso anno, durante il convegno di cui quest’anno presentiamo gli atti. – spiega Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei di Massa Marittima- L’iniziativa a Roselle è resa possibile grazie alla collaborazione del Comune di Massa Marittima con il Maam, Museo archeologico di Grosseto e con la Direzione Regionale Musei della Toscana.” Chi aderisce all’iniziativa di Roselle del 24 settembre ha ulteriori vantaggi: con il biglietto gratuito che gli viene rilasciato il giorno dell’evento, timbrato dal Comune, ha diritto all’ingresso gratuito al sito archeologico di Roselle fino al 31 dicembre, all’ingresso gratuito fino al sabato successivo al Museo archeologico di Massa Marittima e all’ingresso ridotto fino al sabato successivo al Museo archeologico di Grosseto.

Info e prenotazioni 0566 906525 accoglienzamuseimassa@gmail.com