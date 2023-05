Massa Marittima verso la comunità energetica

Massa Marittima: Giovedì 18 maggio, alle ore 16, nella sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni con gli esperti di AzzeroCO2. Per chi non potrà partecipare in presenza sarà possibile seguire in diretta l’incontro sulla pagina facebook del Comune



Nuova tappa del percorso avviato dal Comune di Massa Marittima per la costituzione della comunità energetica rinnovabile: giovedì 18 maggio, alle ore 16, nella sala del Consiglio dell’Unione dei Comuni si terrà un incontro pubblico per approfondire la tematica con i cittadini, spiegando requisiti e opportunità.

Saranno presenti il sindaco Marcello Giuntini e l’assessore all’ambiente e alla transizione ecologica, Ivan Terrosi e interverranno i tecnici dell’ufficio Ambiente del Comune e gli esperti di AzzeroCO2, l’azienda che ha realizzato per conto del Comune lo studio di fattibilità e che accompagnerà Massa Marittima nella costruzione della comunità energetica.

Per chi non potesse partecipare in presenza, l’evento sarà trasmesso in diretta sulla pagina facebook del Comune.

“C’è molto interesse sulla nascente comunità energetica da parte di cittadini, associazioni di categoria e imprese che ci stanno contattando da diversi giorni per chiedere informazioni. - afferma Ivan Terrosi, assessore comunale all’Ambiente e alla transizione ecologica – E questo ci fa molto piacere perché il Comune crede nell’importanza di creare una comunità energetica e si è impegnato concretamente per realizzarla, non solo come soggetto promotore ma come produttore di energia. Ovviamente per poter parlare di una comunità energetica è necessaria l’adesione di altri soggetti ed è questo l’obiettivo che ci siamo dati: stimolare la partecipazione, offrendo alla popolazione l’opportunità di approfondire l’argomento in un incontro pubblico.”

“Anche la comunità energetica è uno dei temi del percorso ‘Verso Massa2025’ – aggiunge il sindaco di Massa Marittima, Marcello Giuntini –perché la Massa Marittima del futuro non può non interrogarsi sulla tematica energetica e ambientale coinvolgendo la popolazione nel suo insieme e cercando soluzioni condivise, frutto della sinergia tra pubblico e privato.”

Il Comune parallelamente all’organizzazione dell'incontro rivolto alla cittadinanza, ha pubblicato la manifestazione di interesse per raccogliere a scopo puramente esplorativo le adesioni alla nascente comunità energetica. C’è tempo fino al 30 giugno per aderire. Conclusa la fase di acquisizione delle manifestazioni di interesse, sarà cura dell’amministrazione comunale stabilire i criteri di selezione per l’ingresso nella CER, in base al numero e tipologia dei soggetti interessati e all’evoluzione della normativa.

Si può partecipare alla comunità come consumatore: soggetto che non dispone di un impianto di produzione di energia elettrica da fonti rinnovabili proprio, ma consuma l’energia condivisa dagli impianti della Comunità; come produttore soggetto che detiene la proprietà o la disponibilità di un impianto rinnovabile (da energia solare, energia eolica, energia idroelettrica) e che lo rende disponibile alla Comunità Energetica; come produttore e consumatore soggetto che ha un impianto rinnovabile collegato al proprio contatore (POD) con cui copre il suo fabbisogno elettrico cedendo alla Comunità energetica l’energia in esubero; o come finanziatore: soggetto interessato all’investimento per lo sviluppo della Comunità. L’impianto che produce energia rinnovabile deve avere una potenza non superiore a 1 MW ed essere entrato in esercizio successivamente all’entrata in vigore del Decreto legislativo 199/2021 avvenuta in data 15-12-2021.

Al seguente link è pubblicata l’informativa e la manifestazione di interesse.

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/servizi/servizio~5a98e9a0-5be8-4621-8c7f-5e0577b3c2f3~.html

Info: Ufficio Ambiente - Paola Pierotti 0566-906267

comunitaenergetica@comune.massamarittima.gr.it

paola.pierotti@comune.massamarittima.gr.it