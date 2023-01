Attualità Massa Marittima, varco elettronico della Ztl disattivato in via sperimentale 15 gennaio 2023

Redazione Dal lunedì 16 gennaio al 15 marzo 2023

Massa Marittima: L'Amministrazione comunale di Massa Marittima, come già annunciato a dicembre, ha accolto in via sperimentale, le richieste pervenute dal Centro Commerciale Naturale, di disattivare il varco elettronico della Ztl del centro storico in alcune fasce orarie del giorno, limitatamente al periodo invernale. Pertanto, il varco elettronico sarà disattivato a partire da lunedì prossimo - 16 gennaio - e fino al 15 marzo, nelle seguenti fasce orarie, dal lunedì al sabato: varco disattivato: dalle ore 10:00 alle ore 12:00 dalle ore 16:00 alle ore 18:00 dalle ore 20:00 alle ore 22:00





