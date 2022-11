Massa Marittima, turismo in crescita rispetto allo scorso anno

I dati, ancora parziali, sono stati presentati nel corso della riunione della Terza Commissione consiliare

Massa Marittima: Continuano a crescere i numeri dei flussi turistici a Massa Marittima. La Terza Commissione Consiliare, presieduta dal consigliere Daniele Brogi, nei giorni scorsi si è riunita, alla presenza di Fiorenzo Borelli, Maurizio Giovannetti e dell’assessore al Turismo Irene Marconi (con Lorenzo Balestri assente giustificato) per fare il punto sull’andamento della stagione estiva e autunnale.

La Commissione ha ricevuto i dati elaborati dal Centro Studi Turistici, insieme a quelli dell’Ufficio turistico e dei Musei, che seppur ancora parziali e non definitivi, evidenziano comunque un aumento importante di visitatori, segnando una media del +20% rispetto allo scorso anno, con picchi superiori nei mesi estivi. Torna significativa la presenza degli stranieri rispetto al 2021, in particolare dei turisti provenienti dalla Germania, Svizzera, Olanda e Francia.

“Manca ancora un dato importante – afferma la Commissione - che deve essere elaborato e potrà fornire ulteriori elementi di valutazione: la tassa di soggiorno. Ma questi primi numeri evidenziano risultati positivi sia nell’alberghiero che nell’extralberghiero. L’incremento delle presenze e il prolungarsi della stagione si lega in particolare all’offerta culturale di Massa Marittima, agli eventi, ma anche agli investimenti che l’Amministrazione e i privati portano avanti sul turismo sportivo, in particolare nel settore bike che nel territorio delle Colline Metallifere trova una rete di sentieri e un clima particolarmente adatto, insieme ad un’offerta crescente e qualificata di servizi (guide, shuttle, assistenza, accoglienza, gare)”.

“Continua a crescere il numero di visitatori nei musei cittadini – prosegue la Commissione – soprattutto in corrispondenza dell’organizzazione dei grandi eventi espositivi: in particolare Bethlehem Reborn e I Maestri del Mondo al Museo di San Pietro all’Orto, prorogato all’8 gennaio. Ottimo il dato sugli ingressi alla Torre del Candeliere che al 30 settembre ha registrato 16mila visitatori. Allo stesso modo riscuotono successo i laboratori per i bambini, sia nel periodo estivo che durante la stagione invernale, frequentati da turisti e cittadini. Tra gli eventi d’autunno, particolarmente interessante è stata l’esperienza del Trekking urbano che si è svolto il 31 ottobre a cura della cooperativa Zoe e la festa di Halloween organizzata dalle associazioni locali, che, sempre il 31 ottobre, ha registrato numeri da record. Ci auguriamo che un successo analogo si possa ripetere per le festività natalizie. Resta l’incognita sul montaggio della pista di pattinaggio, generalmente realizzata in collaborazione con la Pro Loco, che, purtroppo, a causa dell’incremento del costo dell’energia, rappresenterebbe ad oggi un costo importante e difficile da sostenere, sia per l’associazione che per l’ente. Non ci sono dubbi invece sul montaggio delle luminarie natalizie e sulla scenografia del centro storico e l’allestimento della Casina di Babbo Natale nei vicoli. La commissione concorda con le accensioni programmate e con una complessiva riduzione del tempo di accensione”.