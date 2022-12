Cultura & spettacolo Massa Marittima, spettacolo “Musica & parole” in biblioteca 18 dicembre 2022

Redazione Massa Marittima: Domenica 18 dicembre, alle ore 17, a Massa Marittima, presso la biblioteca comunale Gaetano Badii è in programma “Musica & parole”, uno spettacolo dove si intrecciano due linguaggi vicini e spesso complementari: la musica e le parole.

L’evento è organizzato in sinergia dall’associazione musicale “Accademia Omero Martini”, l’associazione culturale “Liber Pater” e la biblioteca comunale con il patrocinio del Comune di Massa Marittima. Alcuni brani tratti da un repertorio internazionale saranno eseguiti al pianoforte dal m.° Ambra Franceschi che accompagnerà la voce di una giovane e brava cantante del territorio, Sofia Maestrini. Alla musica saranno alternate letture sceniche di monologhi teatrali e cinematografici eseguite da Valentina Andriolo, Roberta Barbieri, Grazia Fazzini, Franco Fedeli, Andrea Franceschi, Unico Messicani, con la supervisione di Massimiliano Gracili. La finalità dell’evento è quella di effettuare una raccolta fondi da devolvere all’Unicef, ma anche di trascorrere un felice ed informale pomeriggio che si concluderà con un brindisi ben augurale, offerto a tutti i convenuti. Ingresso ad offerta.

