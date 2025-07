Massa Marittima si accende con la grande opera, tutto pronto per la prima di Lirica in Piazza

Domenica 3 agosto va in scena Turandot

Massa Marittima: Cresce l’attesa per l’apertura ufficiale di Lirica in Piazza 2025, la rassegna operistica che trasformerà, come ogni estate, la suggestiva piazza Garibaldi in un teatro a cielo aperto. Domenica 3 agosto, alle ore 21.15, si alza il sipario con “Turandot” di Giacomo Puccini: un’opera potente e visionaria che darà il via a tre serate di musica, emozione e grande spettacolo.

Ad arricchire l’edizione di quest’anno, anche il valore simbolico della ricorrenza: il Festival – giunto alla sua 38ª edizione – è inserito tra gli eventi ufficiali per gli 800 anni del Libero Comune di Massa Marittima.

“Lirica in Piazza è un appuntamento che sentiamo profondamente nostro, capace ogni anno di unire il territorio, l’arte e la storia in un’unica voce – dichiara la sindaca Irene Marconi –. È motivo di orgoglio poter ospitare nella nostra città artisti di alto profilo e pubblico da tutta Italia. Questa edizione, inserita nelle celebrazioni degli 800 anni del Libero Comune, è per noi doppiamente significativa.”

Sul palco, accanto a interpreti di fama internazionale, l’Orchestra Internazionale della Campania diretta dal M° Leonardo Quadrini, anche direttore artistico della manifestazione. Le regie di Turandot e Aida sono firmate da Alessio Rizzitiello, mentre Elisir d’amore è affidato a Giuseppe Maiorano. A garantire la qualità artistica anche la supervisione di Katia Ricciarelli, presidente di commissione alle audizioni di selezione e ospite d’eccezione.

“L’opera in piazza è un’esperienza unica – afferma il M° Quadrini –. La bellezza della musica lirica si amplifica quando si fonde con la pietra dorata e l’armonia architettonica di Massa Marittima. Turandot, Elisir d’amore e Aida sono tre capolavori scelti per incantare, emozionare e avvicinare ogni spettatore, dal più esperto al semplice curioso.”

Lunedì 4 agosto sarà la volta dell’Elisir d’amore di Donizetti, mentre martedì 5 agosto gran finale con la maestosità dell’Aida di Verdi.

CAST DELLA PRIMA SERATA, TURANDOT:

La principessa Turandot Daniela Zerbinati

Altoum suo padre, imperatore della Cina Antonio Sapio

Timur, Re tartaro spodestato Francesco Cascione

Calaf, principe ignoto suo figlio Giorgio Casciarri

Liù giovane schiava guida di Timur Mimma Briganti

Ping Gran Cancelliere Alberto Zanetti

Pang Gran Provveditore Guido Bernoni

Pong Gran Cuciniere Silvano Paolillo

Un Mandarino Massimo Simeoli

Il Principe di Persia Fabio Tamagnini

Biglietteria:

Biglietti disponibili online su www.ticketone.it/artist/lirica-in-piazza

Prevendite fisiche: TicketOne e BoxOffice Toscana

Botteghino: Via Carlo Goldoni, 22 – Massa Marittima

Info: 0566 906554 – E-mail: lirica@comune.massamarittima.gr.it

www.liricainpiazza.it

CONVENZIONI ATTIVE

Sconti per gruppi organizzati (minimo 20 persone)

Biglietti ridotti per ogni settore:

Primo settore: € 45,00

Secondo settore: € 35,00

Terzo settore: € 25,00

Prenotazioni tramite e-mail a supporto@boxofficetoscana.it

“Una cena da prima fila” – In collaborazione con i ristoranti aderenti

Cena + spettacolo con biglietti riservati e scontati per i clienti dei ristoranti convenzionati.

Sconto soci Unicoop Etruria: € 5,00 su ogni settore

Solo presso i punti vendita Unicoop selezionati e il botteghino in loco.

Informazioni

Tel. 0566 906554

E-mail: lirica@comune.massamarittima.gr.it | ufficioturistico@comune.massamarittima.gr.it

www.liricainpiazza.it