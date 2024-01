Massa Marittima ricorda il partigiano Nello Bracalari ad un anno dalla sua scomparsa

Massa Marittima: Massa Marittima per la Giornata della Memoria ricorda Nello Bracalari, partigiano e sindacalista dei minatori, ad un anno dalla sua scomparsa.

L’iniziativa in programma venerdì 26 gennaio, alla biblioteca comunale Gaetano Badii, in piazza XXIV Maggio, prevede alle 14 e 30 l’incontro con gli studenti della scuola secondaria di primo grado dell’IC Don Curzio Breschi e a seguire alle ore 17, la presentazione del libro “Sulle note di Bella Ciao. Nello Bracalari il racconto di una vita. (23 aprile 1928-6 gennaio 2023) a cura di Nadia Pagni, edizioni Effigi. L’iniziativa, a ingresso libero, è aperta a tutta la cittadinanza.

Interverranno per l’occasione Mauro Bracalari, figlio di Nello; Irene Marconi, assessora alla Cultura e alla pubblica Istruzione di Massa Marittima; Nadia Pagni, presidente dell’Anpi “Martiri della Niccioleta” di Massa Marittima; Roberto Stefanelli, sindacalista ed ex segretario della Camera del Lavoro di Grosseto; Silvano Polvani, giornalista e scrittore.

L’evento è organizzato dall’Anpi “Martiri della Niccioleta”, sezione di Massa Marittima, con la collaborazione del Comune di Massa Marittima, della Cgil-Spa, della biblioteca comunale e della Rete Grobac.

“Presenteremo la biografia di Nello Bracalari - spiega Nadia Pagni – partendo dalla sua esperienza di giovane partigiano sedicenne fino ad arrivare all’impegno civile, sindacale e politico. Nello Bracalari, nato a Gavorrano nel 1928, era una persona onesta, umile ma forte, certamente intelligente e saggia. Nonostante la mancanza di titoli di studio divenne presto il punto di riferimento sindacale per tutti i minatori della provincia di Grosseto. Ebbe anche un'importante carriera politica che lo portò a conoscere i nomi più eminenti della politica nazionale e parlamentare degli anni '60 e '70. Deceduto un anno fa è doveroso farlo conoscere ai giovani e ricordarlo a coloro che lo conobbero.”

“Nello Bracalari è stato uno dei simboli della Resistenza maremmana, – commenta, Irene Marconi, assessore comunale alla Cultura e all’istruzione- un uomo che durante tutte le fasi della sua vita non ha mai rinunciato a svolgere un ruolo di testimone della lotta al nazifascismo. Ricordarlo per il Giorno della Memoria è il nostro modo per rendere omaggio alla sua storia e al suo impegno e per tramandare alle nuove generazioni quel patrimonio di valori sulla base dei quali è stata scritta la nostra Costituzione, per questo motivo abbiamo scelto di presentare il libro in due momenti distinti, uno appositamente pensato per i giovani studenti della scuola primaria di secondo grado. Siamo contenti di aver ricevuto le adesioni da parte delle classi. Nelle prossime settimane faremo un altro evento, sempre in occasione della Giornata della Memoria, rivolto ai ragazzi dell’Istituto Lotti".