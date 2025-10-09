Massa Marittima ospita la finale della Coppa del Mondo di E-Mountain Bike 2025

Sabato 11 ottobre alla Tenuta Il Cicalino

Massa Marittima: Un grande evento sportivo internazionale che celebra la passione per la bici e la bellezza del territorio maremmano: Massa Marittima sarà protagonista sulla scena mondiale dello sport sabato 11 ottobre con la finale della Coppa del Mondo UCI di E-MTB del calendario internazionale WES – World E-Bike Series.

La Massa Marittima Trail Area entra così ufficialmente nel calendario WES 2025 e diventa teatro dell’ultimo, attesissimo round della stagione. Un riconoscimento importante che conferma il valore del territorio come destinazione di eccellenza per il ciclismo e per il turismo outdoor.

L’organizzazione dell’evento è curata da Bike Garage & More in collaborazione con Massa Vecchia Bike Hotel, realtà storiche del territorio da anni impegnate nella promozione del cicloturismo e nella creazione di eventi legati al mondo della mountain bike.

Per l’amministrazione comunale di Massa Marittima ospitare un mondiale è un motivo di orgoglio ma anche un passo concreto nella direzione su cui da tempo stiamo lavorando: promuovere il territorio come destinazione ideale per il turismo sportivo, sostenibile e di qualità. Il cicloturismo è una risorsa straordinaria per valorizzare il nostro paesaggio, le nostre strutture e l’accoglienza diffusa del territorio. Per questo la finale mondiale della Coppa del Mondo di E-MTB rappresenta non solo una straordinaria vetrina internazionale per Massa Marittima e la Maremma, ma anche un momento di festa per tutta la cittadinanza, che potrà vivere da vicino l’emozione di una competizione mondiale e condividere con atleti e visitatori la passione per la bici, la natura e il territorio.

Immersa tra boschi, sentieri e panorami mozzafiato, la Trail Area di Massa Marittima offre oltre 180 km di percorsi, curati tutto l’anno, ideali per biker di ogni livello. Un patrimonio naturale e sportivo costruito nel tempo con passione, che accoglierà atleti e squadre provenienti da tutto il mondo per sfidarsi su alcuni nuovi tracciati della Tenuta Il Cicalino, in un percorso altamente tecnico e molto spettacolare.

Il percorso della World Cup, lungo 2,6 km da percorrere in senso orario con 120 m di dislivello per giro, è un circuito molto tecnico ed impegnativo che presenta una nuova linea uphill progettata appositamente per le e-bike che resterà permanente arricchendo l’offerta della trail area di Massa Marittima. Il sentiero in salita è stato realizzato da Tasso Trail Solution in collaborazione con Bike Service Massa Marittima e Massa Vecchia Bike Hotel.

“Siamo estremamente orgogliosi di ospitare sui nostri percorsi la tappa finale del circuito World E-Bike Series 2025 – ha commentato Elisabetta Pasinato, Responsabile Ospitalità Tenuta il Cicalino - Gli atleti di livello mondiale si sfideranno su nuovissimi sentieri che stiamo costruendo sui terreni della nostra Tenuta il Cicalino, con la consulenza della Gravity School di Luca Masserini, rappresentando un’ulteriore conferma della rilevanza

internazionale della nostra destinazione nel panorama della mountain bike per tutti i praticanti, dagli agonisti agli appassionati”

Oltre alla gara, il borgo medievale farà da cornice alla cerimonia di premiazione e party finale della stagione WES 2025: che si terrà sabato dalle ore 20:00 presso il locale Bike Garage & More.

foto di archivio