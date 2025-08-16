Massa Marittima, Mazzocco: "Il PD con Forza Italia, Lega, Azione, Noi Moderati. Presto anche un rimpasto in Giunta?"

Massa Marittima: È il caso della Multiservizi e Farmacia comunale che, a quanto dichiarato dalla stessa amministrazione, hanno avuto precise indicazioni per l'utilizzo degli ambulatori pubblici adiacenti la Farmacia comunale verso attività di specialisti privati ai quali, addirittura, sarebbero dati gratis per 6 mesi e poi ad affitto agevolato. Il soggetto di questa operazione di imprenditoria privata è la V commissione sanità presieduta da Simone Cecconi, consigliere nelle fila della maggioranza PD, e dal Vice Sandro Poli, consigliere sostenuto da Forza Italia, Lega, Azione, Italia viva e Noi Moderati.

Sulla questione intervengono i consiglieri Paolo Mazzocco e Alessandro Giuliani che sono stati eletti con il sostegno di Fratelli d'Italia e Repubblicani. « È una situazione grottesca - dicono - che sia la V commissione sanità a dare indicazioni ad una società interamente pubblica e interamente in capo al Comune di agevolare attività privata nei locali pubblici e a spese dei cittadini. Hanno avuto anche il coraggio di definire questa mascherata operazione di privatizzazione come un andare incontro alle categorie più fragili e bisognose, e come? Portandogli a Massa nei locali pubblici specialisti privati che devono quindi pagare? La V commissione, così come tutti noi consiglieri, deve e dobbiamo fare di tutto affinché sia la ASL a dare risposte in tempi e modi congrui ai cittadini, interagendo anche aspramente se necessario con i vertici aziendali affinché riducano le distanze che hanno creato in questi anni anche, è bene sottolinearlo sempre, con la complicità proprio del PD locale (e delle colline metallifere). Così i cittadini, a maggior ragione quelli più disagiati, avranno solo la possibilità di pagare per una visita o un esame fatto a Massa anziché a Follonica o Grosseto, ma sempre di pagare per curarsi si tratta e questo per volere di una commissione consiliare. Una vera e propria contraddizione se non un conflitto di interessi visto che stiamo parlando della Multiservizi che è interamente comunale. E il tutto - concludono Mazzocco e Giuliani -, insieme Consigliere Sandro Poli sostenuto da Forza Italia,Lega, Noi Moderati, Azione e Italia Viva. Un bel campo largo, larghissimo e di difficile comprensione agli occhi dei cittadini. Che siano prove di rimpasto?».