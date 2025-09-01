Massa Marittima, manifestazione di interesse per l’acquisto di un immobile comunale in via Moncini 60

Scadenza: ore 12 di lunedì 15 settembre

Massa Marittima: Il Comune di Massa Marittima informa la cittadinanza che è stato pubblicato l’avviso esplorativo di manifestazione di interesse finalizzato alla vendita di un immobile di proprietà comunale, inserito nel Piano delle Alienazioni 2025-2027, che è stato approvato dal Consiglio Comunale con deliberazione n. 67 del 10 dicembre 2024.

L’immobile oggetto dell’avviso è situato in via Moncini n.60, al primo piano, nel cuore del centro storico, ed è costituito da un alloggio con corte scoperta di pertinenza esclusiva. La stima del bene è pari a € 120.000,00. L’alloggio fa parte di un fabbricato a destinazione prevalentemente residenziale condominiale, di quattro piani fuori terra, compreso il piano terreno, il cui impianto è collocabile verosimilmente tra i secoli XIII e XIV.

L’avviso ha carattere preliminare e non costituisce offerta al pubblico: è volto esclusivamente a raccogliere manifestazioni di interesse da parte di soggetti, pubblici o privati, che intendano partecipare alla successiva procedura ad evidenza pubblica di alienazione del bene.

Modalità di partecipazione

Le manifestazioni di interesse dovranno essere presentate esclusivamente utilizzando l’apposito modulo allegato all’avviso e dovranno pervenire al Comune di Massa Marittima, tramite:

· PEC all’indirizzo: comune.massamarittima@postacert.toscana.it

· Consegna a mano o a mezzo posta all’Ufficio Protocollo del Comune, Piazza Garibaldi n. 9 – Massa Marittima.

Il termine ultimo per la presentazione è fissato alle ore 12:00 di lunedì 15 settembre 2025.

Sulla busta o nell’oggetto della PEC dovrà essere riportata la dicitura:

“NON APRIRE – Manifestazione di interesse all’acquisto dell’immobile sito in Massa Marittima, Via Moncini n.60”.

Si precisa che la manifestazione di interesse non comporta per l’Amministrazione alcun obbligo nei confronti dei soggetti partecipanti e non fa sorgere diritti in ordine alla futura alienazione del bene.

L’avviso integrale, con allegati e documentazione tecnica, è disponibile sul sito istituzionale del Comune di Massa Marittima all’indirizzo:

https://www.comune.massamarittima.gr.it/home/notizie-eventi/notizie/2025/08/Manifestazione-di-interesse-all-acquisto-di-un-immobile-comunale.html