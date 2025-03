Massa Marittima: le sculture di Gano di Fazio in esposizione a Londra

Massa Marittima: Dopo essere state esposte al Metropolitan Museum of Art di New York, nell'ambito della mostra “Siena: the rise of painting 1300-1350”, dedicata ai maestri senesi del XIV e XV secolo, le 4 sculture in marmo bianco di santi e apostoli attribuite all'artista Gano di Fazio, conservate nel Museo di San Pietro all'Orto di Massa Marittima, saranno in mostra a Londra, alla National Gallery, dal prossimo 8 marzo fino al 22 giugno, dove viene replicato lo stesso evento espositivo.

Si tratta del “Santo sacerdote con lunga barba”, “San Giovanni Battista”, “Un apostolo imberbe con libro” e un “Santo sacerdote barbato”, risalenti ai primi anni del 1300 e originariamente collocate nella Cattedrale di San Cerbone. La proprietà delle opere è della parrocchia che ha autorizzato il prestito in accordo con il Comune.

All'anteprima londinese, che si è tenuta in forma privata ed esclusiva il 5 marzo, ha partecipato una delegazione di Massa Marittima composta dalla sindaca Irene Marconi; Giovanni Malpelo in rappresentanza della Diocesi di Massa Marittima-Piombino vieniCommissione diocesana per i Beni culturali ecclesiastici e l'Edilizia di Culto; Roberta Pieraccioli, direttrice dei Musei comunali di Massa Marittima; Giovanna Santinucci, del Settore Politiche Culturali del Comune di Massa Marittima.

La Mostra, organizzata dal Metropolitan Museum di New York e dalla National Gallery di Londra, si compone di oltre 100 opere, tra sculture, dipinti, manoscritti e oggetti d'arte, che offrono un'occasione unica per ammirare i capolavori che hanno segnato un momento d'oro per l'arte, catalizzatore di cambiamento.

“ Siamo onorati di aver contribuito a questo prestigioso evento espositivo, – commenta Irene Marconi, sindaca di Massa Marittima – con quattro opere provenienti dal nostro territorio. È un'ulteriore conferma del valore straordinario del patrimonio artistico di Massa Marittima, conservato all'interno del piccolo Museo di San Pietro all'Orto, testimone di un periodo di grande fermento per la nostra città . Quest'anno, tra l'altro, il Museo di San Pietro all'Orto, nato dalla comune volontà della Diocesi è dell'amministrazione comunale, festeggia i suoi primi vent'anni di vita.”

“È sicuramente un grande onore anche per la Diocesi di Massa Marittima-Piombino - commenta Giovanni Malpelo, della Commissione diocesana per i Beni culturali ecclesiastici - che due così importanti istituti culturali hanno rivolto la loro attenzione ai nostri luoghi e alla nostra arte, espressione vivace e testimonianza di Fede e di profonda religiosità.”