Massa Marittima, intervento manutenzione rete idrica in via della Ruga
I lavori in programma lunedì 8 settembre dalle 9.00 alle 10.00
Massa Marittima: Lunedì 8 settembre AdF sarà al lavoro a Massa Marittima per un intervento di manutenzione della rete idrica in via della Ruga. I lavori potrebbero determinare, dalle 9.00 alle 10.00 abbassamenti della pressione o temporanee mancanze di acqua in via Matteotti, via delle Mura, via della Canonica, via della Ruga, via Bernardini, via Campo dei Fiori, via del Pino, località la Sabbata e vie limitrofe del centro storico. Il normale flusso idrico verrà ripristinato presumibilmente alle 10:30 salvo imprevisti.
Si ricorda il numero verde di AdF 800 356935 per chi chiama da telefono fisso o mobile (telefonata gratuita), attivo h24 sette giorni su sette.